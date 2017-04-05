В Балашове отметили День национальной гвардии России.

Торжественное мероприятие, посвящённое новому профессиональному празднику – Дню национальной гвардии Российской Федерации, прошло в концертном зале МБУДО «Центр дополнительного образования «Созвездие» управления образования администрации Балашовского муниципального района.



А «виновниками» мероприятия стали члены Балашовской общественной организации ветеранов внутренних войск «Солдаты правопорядка». Напомню, что с 1996 года день 27 марта в нашей стране ежегодно отмечался как профессиональный праздник всех военнослужащих и гражданского персонала внутренних войск МВД России.

5 апреля 2016 года Президент РФ В.В. Путин подписал Указ №157 «Вопросы Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации».

Таким образом, была образована Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации путём преобразования внутренних войск МВД РФ в войска национальной гвардии РФ.

В честь значимой даты ветераны - обладатели краповых и зелёных беретов возложили живые цветы к памятнику воинам-интернационалистам.

С первой годовщиной образования российской на-циональной гвардии своих боевых друзей из молодой общественной ветеранской организации «Солдаты правопорядка» (председатель Е.Н. Кузьмин) тепло поздравили руководители местных структур общественных организаций: районного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» С.Д. Загорняков, отделения Межрегиональной общественной организации «Союз десантников Балашовского муниципального района», депутат Собрания депутатов БМР Г.Я. Гладких, ветеран внутренних войск, атаман Балашовского станичного казачьего общества Н.М. Подкорытов и Саратовской региональной общественной организации «Память о защитниках Отечества» О.И. Морозова.

Здесь же мы видим председателя Российского союза ветеранов Афганистана (Балашовское отделение) майора запаса А.С. Заикина, представителей Саратовской региональной общественной организации ветеранов-защитников государственной границы «Часовые Родины», «Юнармии», районной детско-подростковой общественной организации «Радуга», педагогов и учащихся общеобразовательных учреждений.

В ходе встречи говорили об истории создания внутренних войск и нацгвардии в России, об их роли и задачах по обеспечению безопасности граждан.

А ветеран 345-го гвардейского Краснознамённого ордена Суворова III степени парашютно-десантного полка Г.Я. Гладких в знак уважения и содружества войск вручил приветственный адрес от гвардейцев-десантников района председателю общественной организации ветеранов «Солдаты правопорядка» ветерану боевых действий, кавалеру двух орденов Мужества Евгению Николаевичу Кузьмину.

В свою очередь, Е.Н. Кузьмин и С.Д. Загорняков вручили благодарственные письма и грамоты отличившимся воинам запаса ВВ МВД РФ от ветеранских организаций «Солдаты правопорядка» и «Боевое братство».

Присутствующие в зале почтили память погибших воинов минутой молчания.

Приглашённым солдатским матерям юнармейцы вручили красные розы.

Праздничное настроение поддерживали ансамбль народного танца «Забава» и танцевальная студия «Дебют», вокалисты Сергей Пармузин, Мария Яшкина и воспитанники детского садика «Золотой ключик».

Нам остаётся только поблагодарить Ольгу Ивановну Морозову и директора МБУДО «Центр дополнительного образования «Созвездие» Ольгу Евгеньевну Уварову за организацию и проведение мероприятия.

"БП" №№48-49 от 4 апреля,



