Призыв на военную службу "Весна-2017"

Сегодня юношей призывного возраста, конечно же, волнуют вопросы весеннего призыва. Согласно Федеральному закону «О воинской обязанности и военной службе», Указу Президента РФ «О призыве в апреле-июле 2017 года граждан Российской Федерации на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву», весенний призыв взял старт 1 апреля. В военном комиссариате города Балашов, Балашовского и Романовского районов прошёл традиционный круглый стол, где работники военкомата ответили на актуальные вопросы сегодняшнего дня. В работе круглого стола приняли участие: А.И. Животенко, начальник отделения по подготовке и призыву молодёжи на военную службу, В.И. Ерёмчев, старший помощник начальника отделения, В.И. Панчехина, фельдшер, секретарь районной призывной комиссии, С.А. Жарков, врач-терапевт военного комиссариата, В.Б. Гречишкин, старший помощник военного комиссара по правовой работе.



- С каких мероприятий начинается призыв молодёжи на военную службу? Каков порядок организации призыва?

А.И. Животенко: - Призыв на военную службу граждан, не пребывающих в запасе, включает явку на медицинское освидетельствование и заседание призывной комиссии. Все мероприятия организует военный комиссариат и осуществляет районная призывная комиссия (РПК) муниципального района. На мероприятия, связанные с призывом на военную службу, граждане прибывают лично или вызываются повестками военного комиссариата. Порядок призыва граждан на военную службу определяется настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, Указами Президента РФ, Положением о призыве на военную службу, утверждаемым Правительством РФ, и другими нормативными правовыми актами.

- С какого возраста юноши подлежат призыву на военную службу? И какая категория граждан не призывается?

В.Б. Гречишкин: - Призыву на военную службу подлежат: граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие на воинском учете или не состоящие, но обязанные состоять на воинском учете и не пребывающие в запасе. То есть, та категория граждан, которые не пребывают в запасе и не имеют права на отсрочку. На военную службу не призываются граждане, которые в соответствии с законом РФ №53-ФЗ от 28.03.1998 года «О воинской обязанности и военной службе» освобождены от исполнения воинской обязанности, призыва на военную службу, граждане, которым предоставлена отсрочка от призыва на военную службу, а также граждане, не подлежащие призыву на военную службу. Решение о призыве граждан на военную службу может быть принято только после достижения ими возраста 18 лет.

- А кто выносит решение о призыве граждан на военную службу, скажем, по Балашовскому муниципальному району?

В.Б. Гречишкин: - Во-первых, как уже говорилось, всё начинается с подготовительных мероприятий предстоящего призыва. Во-вторых, глава района выносит постановление о призыве на военную службу на основании постановления губернатора Саратовской области, Федерального закона, приказов военного комиссара Саратовской области, военного комиссара города Балашов, Балашовского и Романовского районов. На местах создаются районные призывные комиссии. В частности, в Балашове районная призывная комиссия (РПК) работает каждый вторник с 10.00, начиная с первого дня призыва, т.е. с 1 апреля.

- Кто входит в состав Балашовской районной призывной комиссии?

В.И. Панчехина: - В состав РПК включаются: глава Балашовского муниципального района или его заместитель - председатель призывной комиссии; военный комиссар или другое должностное лицо военного комиссариата - заместитель председателя комиссии; секретарь комиссии; врач-терапевт военного комиссариата, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу; представители МО МВД РФ «Балашовский», управления образования администрации БМР, органа службы занятости населения. Также и других органов и организаций. Например, местных общественных организаций, ДОСААФ и «Юнармии». Мы только это приветствуем. Предусмотрен также и резервный состав РПК.

- И всё же хотелось бы более подробно услышать об освобождении от призыва на военную службу, о тех, кто не подлежит призыву и имеет право на освобождение от исполнения воинской обязанности.

А.И. Животенко: - В таком случае каждый призывник и его родные могут более подробно ознакомиться со статьёй 23 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», где чётко указаны данные разграничения и понятия. Читателям «Балашовской правды», призывникам и их родителям могу сказать, что;

1. От призыва на военную службу освобождаются граждане:

а) признанные ограниченно годными к военной службе по состоянию здоровья;

б) проходящие или прошедшие военную службу в Российской Федерации;

в) проходящие или прошедшие альтернативную гражданскую службу;

г) прошедшие военную службу в другом государстве в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации;

2. Право на освобождение от призыва на военную службу имеют граждане:

а) имеющие предусмотренную государственной системой научной аттестации ученую степень;

б) являющиеся сыновьями (родными братьями):

- военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, погибших (умерших) в связи с исполнением ими обязанностей военной службы, и граждан, проходивших военные сборы, погибших (умерших) в связи с исполнением ими обязанностей военной службы в период прохождения военных сборов;

- граждан, умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболевания, полученных в связи с исполнением ими обязанностей военной службы в период прохождения военной службы по призыву, после увольнения с военной службы либо после отчисления с военных сборов или окончания военных сборов.

3. Не подлежат призыву на военную службу граждане:

а) отбывающие наказание в виде обязательных работ, исправительных работ, ограничения свободы, ареста или лишения свободы;

б) имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение преступления;

в) в отношении которых ведется дознание либо предварительное следствие или уголовное дело в отношении которых передано в суд.

4. Граждане, признанные не годными к военной службе по состоянию здоровья, освобождаются от исполнения воинской обязанности.

- Если гражданин призывного возраста приехал в Балашов или Романовку из республик бывшего Советского Союза (СНГ) на постоянное место жительства, будет ли он призываться на военную службу? Какое значение здесь имеет его гражданство?

Окончание в "БП" №№48-49 от 4 апреля.