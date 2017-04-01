"Берегите природу и будьте здоровы!"

Секундная стрелка завершала свой бег по кругу... Пошёл обратный отсчёт: 3, 2, 1… И, наконец-то, часы показали те самые,долгожданные 16 часов 00 минут 22 марта 2017 года. Старт дан!



В солнечном весеннем воздухе зазвучали бойкие аккорды современных мелодий, а во двор средней общеобразовательной школы № 16 (директор С. А. Рыбалкина) «высыпали» сотни школьников для того, чтобы во Всероссийском молодёжном флешмобе «Голубая лента» выразить своё отношение к одной из самых актуальных экологических проблем нашего времени – охране водных ресурсов планеты.

Как известно, 2017 год является Годом экологии в России, а Международный день воды учрежден в таком далёком ныне 1993 году. В свою очередь, идея проведения флешмоба «Голубая лента» была предложена школьницей из Омской области в 2013 году в рамках проекта, представленного на Российском национальном юниорском водном конкурсе. С тех пор столь благородная инициатива лишь набирала сторонников по всей стране. И в 2017 году в экологическом флешмобе приняли участие представители уже 30 регионов России. Были среди них и наши земляки.

Так, приобщились к знаковой акции балашовские школьники из МОУ СОШ №16. В течение всего учебного года в этой школе проводились мероприятия, направленные на бережное отношение к воде, на защиту водных ресурсов нашего района, области и России в целом. А уже в Международный день воды, ровно в 16.00 часов, здесь стартовал Всероссийский флешмоб «Голубая лента», организаторами которого в СОШ №16 выступили заместитель директора по учебно-воспитательной работе Н.В. Никифорова и учитель биологии Т.А. Куренкова.

Во дворе школы ученики 5 - 11 классов исполнили танцевальную композицию на заданную тему, в ходе которой на фоне огромного голубого полотна, символизирующего речные просторы, выстроились в слово «ЛЕНТА» - символ акции.

- А что бы Вы пожелали балашовцам в такой день? – спросил корреспондент «БП» у Татьяны Александровны Куренковой.

- Год экологии изначально предполагает, что каждый человек должен бережнее относиться к природе, к водным ресурсам России. Ведь это необходимо, в том числе и для того, чтобы нашим будущим поколениям осталось как можно больше от нынешнего разнообразия и богатства природы! Так что берегите природу и будьте здоровы!

"БП" №№46-47 от 30 марта.