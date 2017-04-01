В чём кроется секрет детского счастья?

Кто-то скажет, что это удел общества, в котором мы живём. Другие укажут на семью, в которой растёт и воспитывается ребёнок. Третьи добавят к теме разговора друзей, улицу, детский садик и школу... И что бы мы ни перечисляли и ни говорили, а порой и в жарких диспутах – всё верно. А сколько написано умных книг, снято кинофильмов – и не счесть! Мне же хотелось бы рассказать об одном мероприятии, прошедшем в первый месяц весны в стационарном отделении государственного бюджетного учреждения Саратовской области «Балашовский центр социальной помощи семье и детям «Семья».



Забегая вперёд, отмечу, что его инициатором и организатором стала замечательный воспитатель центра, педагог с огромным опытом работы Тамара Леонидовна Храмова.

И когда очаровательная ведущая Елена Николаевна Голубниченко, социальный педагог отделения реализации программ социальной реабилитации ГБУ СО «Балашовский центр «Семья», объявила тему мероприятия - «Час красоты» и представила участников, праздничное весеннее настроение, как лучи тёплого солнца, проглядывалось на лицах всех присутствующих в уютном малом зале.

В гости к своим коллегам-педагогам приехали представители ОГУ «Ртищевский центр «Семья», ветераны погранвойск общественных организаций «Часовые Родины» из Саратова, Энгельса, Ртищево и Балашова. Они передали юным воспитанникам приюта подарки.

Перед присутствующими выступили А.Ю. Муранов, руководитель Балашовской общественной организации «Часовые Родины», А.П. Ершов, председатель правления Саратовской региональной ООВПВ «Часовые Родины», А.А. Безруков (Ртищевская ООВПВ «ЧР») и О.В. Бандовская, директор Балашовского центра «Семья». Мужественные воины вручили каждой женщине и девушкам цветы.

А начался «Час красоты» с приятной неожиданности для новичка Димы, который только вступил в большую семью сверстников. Под дружные приветствия зала и аплодисменты Е.Н. Голубниченко вручила смутившемуся мальчугану сладкий подарок. Ведь сегодня у него день рождения!

Да и красота человеческая – это не только его внешность, но и поступки.

Так, интересным и показательным было выступление парикмахера высшего разряда Инги Василькович и её дочери Сони. Может, действительно, красота спасёт мир, мир беспокойного детства и взаимоотношений их с родителями? Хочется верить! Тем временем объявляется парад красоты.

Глядя на прекрасно ухоженные головки мальчиков и девочек, модные стрижки и причёски, одежду и обувь, отмечаю про себя замечательную, творческую работу парикмахеров и, конечно, воспитателей групп. Со слов Т.Л. Храмовой, всю эту красоту сотворили известные балашовские мастера - парикмахеры высшего разряда Тамила Мацук, Инга Василькович, Анна Катерова и Оксана Сергеева.

Вице-директор компании «Faberlic» («Фаберлик»), визажист Татьяна Гончарова подчеркнула, что весна – это не только обновление природы, но и красота внешности самого человека. И на примере самих воспитанников показала, что красивая, аккуратная прическа и ухоженные волосы – важный элемент образа любого мальчика и девочки.

Недаром девчонки во все времена любили заплетать друг другу косички, украшать волосы лентами и венками из цветов.

Свой мастер-класс современного, задорного танца продемонстрировали студентки второго курса БИ СГУ из танцевальной студии «New Beat» (руководитель Алина Шестерикова): Лидия Руднева, Анастасия Лебедева и Софья Гребенщикова.

Много звучало песен, стихотворений, интермедий, исполненных с чувством и всё же заметными детскими нотками грусти. Центр - их временный дом. Второй, вынужденный дом. И так хочется, чтобы детское счастье не покидало их.

Детское счастье - это когда их любят родители! Это действительно счастье, так как такому ребёнку будут дарить достаточно любви, чтобы он не чувствовал себя одиноким в этом непривычном и новом для него мире.

Детское счастье - это когда вся семья в сборе, а счастливые мама и папа любят друг друга и детей. Нет брани и криков. Ведь ребенок переживает за любой конфликт между родителями гораздо сильнее, чем взрослые. У несчастливых родителей не может быть счастливым ребенок.

Дорогие взрослые, а вы помните, из-за чего вы радовались в детстве? Вот оно и есть детское счастье. Быть рядом с родителями, которые любят тебя, хвалят, обнимают - для меня это было счастьем, гораздо больше, чем новые игрушки.

Умение радоваться самому малому, радоваться, что родители рядом и тебя просто любят за то, что ты есть. Любите своих детей и дорожите ими!

"БП" №№46-47 от 30 марта.