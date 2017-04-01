Есть такой врач!

В нашем небольшом городе, где жизнь каждого человека, как на ладони, непросто сохранить репутацию, в которой ближние не обнаружили хотя бы крошечного пятнышка. Детскому хирургу Анатолию Степановичу Чуйкову это удается. «Превосходный специалист и очень хороший человек», - такую характеристику дают те, кому доводилось обращаться к нему за помощью и советом. Указом Президента от 13.02.2017 г. Анатолию Степановичу присвоено звание «Заслуженный врач Российской Федерации». От всей души поздравляем!

А.С. Чуйков родом из Пензенской области. Отец работал журналистом, мама – учителем. Анатолий Степанович с детства мечтал стать детским врачом. Отсюда и вполне закономерное увлечение естествознанием, биологией, химией. Всего в 16 лет (!) он поступил на педиатрический факультет Саратовского государственного медицинского университета. Уже в то время он говорил родителям, что никогда не будет смотреть на социальный статус пациентов, для каждого будет делать все возможное.

А с 1980-го обосновался в Балашове. С тех самых пор работает в Балашовской районной больнице. Занимал должность заместителя главного врача по клинико-экспертной работе. Награжден знаком «Отличник здравоохранения». Анатолий Степанович как настоящий профессионал, который предпочитает делать, а не говорить, очень скромен. Как отмечают его близкие, он всегда работает на износ, буквально живет на работе, сочетая практику с дежурством. Ему звонят и в праздничные, и в выходные дни, и рано утром, и поздно вечером. Ко всем приходит на помощь, невзирая на свое самочувствие и здоровье. Нам бы его поберечь. Анатолий Степанович – единственный детский хирург на много районов нашей области. Среди его пациентов – маленькие балашовцы, а также жители Поворино, Самойловки, Аркадака, Лысых Гор…

Около трех лет назад он перешел в Балашовскую детскую больницу, совмещая работу на новом месте со службой в Балашовской районной больнице.

Говоря об Анатолии Степановиче, нельзя не отметить, что он является глубоко верующим. Ничего удивительного в этом нет. Нередко именно врачи, ученые, столкнувшиеся в работе с необъяснимым, приходят к мысли, насколько мудро устроены Вселенная и человек. Кому же ещё об этом знать, как не детскому хирургу высшей категории, на счету которого – тысячи спасенных жизней?

Нам очень повезло, что в Балашове есть такой врач.

"БП" №№44-45 от 28 марта.