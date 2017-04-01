Полезные советы старейшин

Отличительной чертой стиля работы главы Балашовского муниципального района А.Н.Мельникова и председателя Собрания депутатов БМР П.М.Петракова является опора в своей деятельности на общественные организации и гражданских активистов.



На состоявшейся 17 марта встрече А.Н.Мельникова и П.М.Петракова с членами совета старейшин были затронуты, в той или иной степени, практически все стороны деятельности администрации района и депутатского корпуса по обеспечению жизнедеятельности района и его дальнейшего социально-экономического развития. Первые лица района подробно рассказали старейшинам о своей работе, итогах 2016 года и задачах года текущего. Откровенно поделились своим видением решения имеющихся проблем. Отдельно акцентировали внимание на итогах однодневной работы в нашем районе активистов регионального отделения ОНФ во главе с членом Совета Федерации ФС РФ Людмилой Боковой.

Члены совета старейшин, в свою очередь, высказали пожелания руководителям района по совершенствованию стиля деятельности и своё желание активно работать по устранению недостатков. Так, в частности, В.В.Позднышев предложил свой вариант решения вопроса с восстановлением движения электропоезда по маршруту «Балашов-Пинеровка».

С.П.Филиппов с горечью рассказал о недостатках в работе теплоснабжающего предприятия и управляющей компании, которые обслуживают многоквартирные жилые дома микрорайона рабочий городок. Так, например, плата за отопление в феврале, несмотря на тёплую погоду, оказалась гораздо выше, чем в холодные месяцы зимы. Все нарушения руководителей этих предприятий, по его словам, сходят пока им с рук. В городе во многих местах нарушена система водоотведения талых вод. В результате подтоплены многие дома, улицы и тротуары. Выход Сергей Петрович видит в усилении спроса с виновных, улучшении работы участковых уполномоченных полиции, административной комиссии.

В.Ф.Ильина, проживающая на одной из улиц микрорайона Низы, предложила восстановить работу уличных комитетов с целью улучшения работы с населением частного сектора, организации работы по благоустройству территории. «Есть люди, - подчеркнула Вера Федоровна, - которые хотят быть полезными». Беспокоит В.Ф.Ильину сложное финансово-экономическое положение местных СМИ, которые, на ее взгляд, для населения района очень важны.

М.И.Ткачев поднял проблему контроля работ по благоустройству дворовых территорий. Б.И.Муратов предложил рассмотреть вопрос издания книги ушедшего из жизни Почетного гражданина района В.В.Мещерякова. Бориса Ивановича также волнует вопрос качества ремонта дорог. Отдельные из них, в частности, проезжая часть улиц Горохова, Шатилова, требуют незамедлительного ремонта, так как тысячи дачников садовых товариществ «Нива», «Лужок», «Лесное» в настоящее время практически не могут проехать к своим садовым участкам.

Всех старейшин волнует захламление бытовыми отходами улиц и переулков, особенно в частном секторе, многие жители которого договора на вывоз ТБО не заключают, а сваливают их у дорог или ближайших контейнеров.

Павел Михайлович Петраков пояснил старейшинам, что выход в скором времени, возможно, будет найден – «мусорным сбором», которым предполагается обложить каждого жителя города. Это позволит значительно улучшить работу операторов по вывозу, складированию и утилизации твердых бытовых отходов.

В заключение заседания старейшины решили организационный вопрос – председателем совета старейшин избран Владимир Васильевич Позднышев, заместителями – Сергей Петрович Филиппов, Вера Федоровна Ильина.

Руководители района поблагодарили старейшин за полезные советы и выразили готовность регулярно с ними встречаться и сотрудничать на благо развития родного города и района.

"БП" №№44-45 от 28 марта.