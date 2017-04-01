Посевная - 2017: научный подход

Математически обоснованный прогноз погоды на весенне-летний период и инновационные методы повышения устойчивости растений к неблагоприятным условиям и болезням, особенности подготовки семян к предстоящим посевным работам и обязательные медосмотры работников сельхозотрасли, проблематика роста площадей, отводимых под подсолнечник, кредитование сельхозпроизводителей, уровень подготовки техники к выходу в поле... Все эти и многие другие актуальные для балашовской сельхозотрасли вопросы успели обсудить участники кустового совещания по подготовке к весенне-полевым работам, которое состоялось на днях в селе Большой Мелик.

В направлении «главного удара»

Совещание проходило под председательством главы Балашовского муниципального района А.Н. Мельникова, и в его работе приняли участие специалисты МКУ «Управление сельского хозяйства» БМР, главы администраций сельских муниципальных образований, руководители сельхозпредприятий, главы крестьянских (фермерских) хозяйств, представители федеральных структур и СМИ.

В повестке дня кустового совещания, по сути дела, значился один основной пункт: «О подготовке аграрного сектора Балашовского муниципального района к проведению весенне-полевых работ». Поэтому после награждения благодарственными письмами коллективов сельхозпредприятий глава БМР А.Н. Мельников предоставил слово, прежде всего, руководителю МКУ «Управление сельского хозяйства» БМР А.В. Углову.

Андрей Валерьевич, в частности, сказал, что работа по проверке имеющихся в хозяйствах семян ведётся активно и должна быть полностью завершена до начала посевных работ. Эти агротехнические требования необходимы для того, чтобы знать, что конкретно земледельцы будут высевать в землю, с какими болезнями им предстоит бороться. Также планируется дополнительно завезти в район более 1200 тонн семян яровых культур (яровой пшеницы, ячменя, зернобобовых), а также 180 тонн гибридных семян подсолнечника и 120 тонн кукурузы.

С другой стороны, одновременно с подготовкой сельхозтехники к началу сева сейчас идет приобретение дизельного топлива для проведения предстоящих полевых работ. На момент проведения совещания в хозяйствах имелось уже более 30 процентов топлива, необходимого на сезон. Этого было достаточно для начала работ. Однако закупка топлива продолжается. Причем ряд хозяйств работает напрямую с Балашовской нефтебазой.

Андрей Валерьевич обратил внимание собравшихся также и на структуру посевных площадей. По его словам, в прошлом году у нас было занято подсолнечником порядка 35 тысяч гектаров. Это больше той нормы, которую рекомендует агротехника. В нынешнем году планируется отдать под подсолнечник уже около 50 тысяч гектаров. То есть одна треть посевных площадей будет занята под подсолнечник. Это плохо, во-первых, потому что увеличиваются площади пашни, которые будут поражены так называемой «заразихой», оказывающей гибельное влияние на подсолнечник. С другой стороны, чрезмерное использование данной культуры формирует значительное вымывание полезных минеральных веществ из почвы. Поэтому А.В. Углов призвал коллег пересмотреть и оптимизировать структуру посевных площадей под подсолнечник.

Также беспокоят руководителя МКУ «Управление сельского хозяйства» БМР вредители сельхозкультур (клоп черепашка, проволочник и другие), мышевидные грызуны, растения-паразиты («заразиха»), различные болезни сельхозрастений. Поэтому при подготовке семян к посеву их необходимо обработать специальными химическими веществами как против грибковых заболеваний, свойственных весеннему периоду сельхозсезона, так и против различных вредителей, паразитов.

Острая проблематика кредитования сельхозпроизводителей (в «Сбербанке» и «Россельхозбанке»), соблюдение работниками техники безопасности, формирование налогооблагаемой базы (единый сельхозналог, НДФЛ) и вопросы неформальной занятости (необходимость оформления трудовых договоров для сезонных работников и трудовых книжек для постоянных) – все эти темы тоже находились на контроле у руководителя МКУ «Управление сельского хозяйства» БМР. При этом Андрей Валерьевич напомнил собравшимся, что минимальная заработная плата по Саратовской области в 2017 году составляет 8 870 рублей. Меньше выплачивать нельзя.

Опыт, эксперименты, рекомендации

В свою очередь, начальник отдела организации применения средств химизации ФГБУ станция агрохимической службы «Балашовская» М.А. Степанов также охватил весьма широкий круг вопросов, касающихся различных аспектов сельскохозяйственного сезона.

К примеру, Михаил Алексеевич сказал, что по балансу питательных веществ, по структуре почвы Балашовский район подразделяется на три зоны: на северную, среднюю и южную, которая состоит из правобережья (там преобладают песчаные почвы) и левобережья Хопра. Эти особенности должны обязательно учитываться земледельцами, поскольку эффективность воздействия различных химических веществ (положим, пестицидов) изменяется из-за кислотности почвы, её механического состава.

Михаил Алексеевич обратил внимание собравшихся и на то обстоятельство, что из-за нарушения структуры посевных площадей (значительные объемы выращиваемого подсолнечника) в последние годы в почве сформировался дефицит калия, который, как известно, повышает устойчивость растений к различным заболеваниям. Учитывая это обстоятельство, и в связи с невысокой устойчивостью ряда сельхозкультур к различным болезням, Михаил Алексеевич рекомендовал земледельцам для профилактики заболеваний растений перед посадкой обрабатывать семена не за один день, но, как минимум, за неделю.

Также М.А. Степанов отметил, что озимые перенесли минувшую зиму хорошо, а, благодаря обильным осенним дождям, в полях появился существенный влагозапас. Например, в декабре накопление влаги на зяби составляло 120 – 140 миллиметров, в то же время уровень доступной влаги на озимых находился на показателе 140 миллиметров, что явилось очень даже хорошим показателем. Однако, с другой стороны, сильные дожди вызвали значительное вымывание азота (всего-то 25 килограммов азота в метровом слое почвы – на гектар). Поэтому специалист рекомендовал провести подкормки растений азотистыми удобрениями.

Кроме того, Михаил Алексеевич рассказал о прогнозируемых погодных условиях в Балашовском районе, начиная с апреля по август 2017 года, а также коснулся экспериментальных работ, проводимых станцией агрохимической службы «Балашовская» по внедрению нового высокоэффективного биологически активного гуминового удобрения «Гумостим» и его производных.

Как оказалось, «Гумостим» предназначен для повышения качества и урожайности сельскохозяйственных культур. Удобрение применяется для замачивания семян, некорневой и корневой подкормки зерновых, зернобобовых, технических, овощных, зеленных, картофеля, многолетних трав. «Гумостим» повышает энергию прорастания и всхожесть семян, сопротивляемость растений неблагоприятным условиям внешней среды (засухе, ранним заморозкам, избытку и недостатку минеральных удобрений). Более того, «Гумостим» ускоряет рост и развитие корневой системы растений и их надземной массы, помогает восстановиться ослабленным и пораженным растениям.

«Гумостим» способствует активизации обмена веществ в растении и поступлению питательных веществ из внешней среды, усилению дыхания и процессов синтеза новых веществ, более раннему и дружному цветению, созреванию и плодоношению, формированию высокого урожая в более ранние сроки, получению экологически чистой, с высокими вкусовыми качествами и витаминной ценностью продукции. При этом «Гумостим» снижает содержание нитратов, пестицидов, уменьшает заболеваемость растений фитофторозом, ризоктониозом, паршой и другими грибковыми заболеваниями.



Приоритет Балашовского района

Начальник территориального отдела, главный государственный инженер-инспектор по Балашовскому району госинспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники по Саратовской области А. И. Задков посвятил своё выступление вопросам технического обеспечения предстоящей посевной.

В частности, Алексей Иванович сказал, что на 1 января 2017 года в Балашовском района зарегистрировано 2585 единиц сельскохозяйственной техники. В январе текущего года начальником областной инспекции Гостехнадзора был подписан график ежегодного технического осмотра. В феврале главам сельских муниципальных образований были вручены уведомления о предстоящем осмотре. Так, накануне нынешнего совещания стартовал тех-осмотр в Большемеликском муниципальном образовании, в селе Котоврас. Уровень готовности техники там находился на соответствующем уровне. Более того, люди, которым предстоит трудиться на этой технике, прошли необходимое медицинское освидетельствование и допущены для работы. Также обстояли дела и в ряде других хозяйств, которые осмотрел уже А.И. Задков.

Окончание в "БП" №№44-45 от 28 марта.