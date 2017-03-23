Ни проехать, ни пройти

В редакцию газеты «Балашовская правда» пришло письмо, а вернее, крик наболевшей души жителей улиц Восточной и Дорожной села Хопёрское Балашовского муниципального района. Из характерного для сегодняшнего дня письма приведу лишь несколько строк (орфография и пунктуация автора Н.В. Щедровой полностью сохранена): «Сейчас весна, невозможно ходить, не только ездить, а осенью вообще мрак, у меня несколько лет назад у мужа был инсульт, сутки не могли отправить в больницу, врачи не шли грязь, только при вмешательстве прокурора пришли врачи и его несли до грейдера на руках, упустили время и он умер… А при спуске с горы просто ужас. Света на нашей Восточной нет, если скорая, то светим фонариком и стоим ждём. Просим Вас приехать и посмотреть. Настоятельно просим, не хотим лезть через голову выше, но если не будет ответных мер будем писать выше вплоть до Москвы, хватит, натерпелись больше нет сил. Будете ехать только в резиновых сапогах иначе нельзя. Жители этих улиц» (подписали письмо более 30 человек).



Редакционная машина, преодолевая временные препятствия на улице Орджоникидзе (начался ямочный ремонт проезжей части дорог в Балашове), выехала на трассу, ведущую к адресанту. Сворачиваем на просёлочную дорогу, но куда ехать? На доме видим табличку «ул. Дорожная». Хорошо, что метров 200 дорога с покрытием из битого кирпича и щебёнки. Но где же Восточная? И спросить-то не у кого. Вдали у подстанции видим людей. Женщина, махнув в сторону рукой, дала таким образом понять, что в том направлении и находится нужная нам улица.

Водитель осторожно продвигается между несколькими колеями, боясь днищем задеть землю. «Хорошо, что дождя не было», - замечаю я. На что водитель кивает головой, крепко вцепившись в «баранку». Специального покрытия эта улица не видела давно. А вон и жители, которые уже ждут нас, собравшись на стихийный митинг.

Но прежде, чем вернуться к самой встрече, хотелось бы напомнить нашим читателям вот о чём.

В первых числах февраля 2017 года губернатор Саратовской области В.В. Радаев проинспектировал итоги ремонта автодороги к поселку Столяры Озинского района. Здесь проживает чуть более 100 человек. «Сегодня сельские дороги в числе наших приоритетов. Начали обустраивать инфраструктуру - и село возродилось. Обязательно нужно завершить эту работу и привести в порядок улицы поселка», - отметил глава региона. А уже в марте на встрече с представителями совета женщин Энгельсского района губернатор отметил, что главная задача власти – это забота о людях.

Ни для кого не секрет, что на безопасность дорожного движения, уровень травматизма большое влияние оказывает освещенность улиц, ну и, конечно, состояние дорог на этих улицах, не говоря уже о проезжей части.

Идём вместе с группой пожилых женщин до оврага по улице, где она пересекается с улицей Советской. Вниз по «проезжей» части дороги (проезжей частью в это время года её без кавычек не назовёшь) текут ручьи, земля под лучами солнца уже оттаивает, и потому у нас на обуви образовались грязевые наросты-боты. И если улица Советская ещё в более-менее приличном состоянии, то о Восточной такого не скажешь.

Действительно, со стороны улицы Советской на Восточную не поднимется ни одна спецмашина или такси. Какое-то замкнутое пространство, где полноправной «хозяйкой» является единственная ДОРОГА.

Рискуя упасть в грязь (скользко), возвращаемся со спутницами назад, прижимаясь к частным постройкам участницы Великой Отечественной войны М.Д. Шохировой. Как вспоминают мои попутчицы, в апреле 2016 года делегация из районного центра и местного муниципального образования, приехавшая на машине, чтобы поздравить ветерана с 90-летним юбилеем, сама застряла на улице. Как говорится, воочию лично убедились в сей неприглядной картине.

Жители улицы Восточной многие годы не на шутку обеспокоены проблемой освещения и бездорожья. Сейчас дорогу на этой улице и дорогой-то назвать нельзя. На ней нет разграничений, нет тротуара, только ямы и грязь в непогоду. Не говоря уже о пыли в жаркие дни. Разъехаться двум машинам на узкой, грязной дороге практически невозможно. Словом, обычная просёлочная дорога нашей жизни XXI века! Поэтому отдельные водители съезжают с раскисшей «дороги» ближе к заборам жителей, превращая в месиво прилегающую к домам территорию. Чем обоснованно вызывают гнев и недовольство самих жильцов, по словам которых, в непогоду невозможно даже перейти на противоположную сторону. Да и больше-грузные машины, трактора оставляют о себе недобрую «память» - глубокие колеи. Не за горами - сезон весенне-летних дождей. А это значит, не дай Бог, кому заболеть и вызвать «карету» скорой медицинской помощи или такси! А ведь по улице также каждый день родители везут детей в колясках, идут сами на работу, добираются до школы или в детский садик. И все «скачут» через лужи и грязь. Их повседневная обувь давно уже - резиновые сапоги.

К сожалению, проблема бездорожья – не единственная здесь проблема, усугубляет ее отсутствие освещенности.

Окончание в "БП" №№42-43 от 23 марта.