Большой Мелик приобщился к профилактике

Признаки суицидального поведения у подростков и опасность игромании, предупреждение уголовно наказуемых деяний и профилактика различных видов наркомании, чуткое, внимательное отношение к своим детям и многое другое из сферы воспитания подрастающего поколения успели обсудить и проанализировать участники «Единого дня профилактики», состоявшегося недавно в средней общеобразовательной школе села Большой Мелик.

Дело в том, что тем солнечным весенним днём в эту современную сельскую школу для проведения масштабного профилактического мероприятия приехала весьма солидная делегация специалистов и экспертов из районного центра

В частности, в «Едином дне профилактики» приняли участие заместитель председателя КДН и ЗП администрации Балашовского муниципального района Л.Н. Свиридова, заведующая сектором воспитательной работы и дополнительного образования управления образования БМР И.Н. Лашманова, методист МКУ «Центр информационно – методического и технического обеспечения учреждений образования Балашовского муниципального района» Т.А. Солдатова, клинический психолог ГУЗ «Балашовский наркодиспансер» А.И. Матяшев, юрисконсульт центра «Семья» О.Б. Нарынская, уполномоченный по защите прав участников образовательных отношений СОШ №7 Н.А. Ковалева, инспектор КДН А.Л. Скорописова, инспектор УФСиН Н.Е. Плаксина, представитель наркоконтроля А.А. Ефременко.

Между тем сама программа мероприятий включала сразу несколько этапов. Так, стартовал «Единый день профилактики» с родительского собрания, работу которого открыл директор школы С.Н. Махров. Сергей Николаевич подробно, детально рассказал родителям и гостям села о деятельности школы, в которой учатся дети как из Большого Мелика, так и из Котовраса, о достижениях и основных направлениях развития учебного заведения.

Затем перед родителями выступили практически все специалисты, приехавшие сюда. Они всесторонне коснулись проблематики формирования здорового образа жизни у детей, говорили о первых признаках наркомании, суицидального поведения у ребят, об опасной Интернет- зависимости, возникшей в последнее время у многих представителей подрастающего поколения. Коснулись эксперты также проблематики уголовного и административного наказания подростков в случае нарушения ими российских законов. И ещё раз напомнили о том, что родителям нужно чутко, внимательно относиться к своим детям, необходимо быть добрыми друзьями с младшими членами семьи, чтобы вовремя заметить и не допустить негативное развитие событий в их жизни.

На следующем этапе «Единого дня профилактики» к процессу приобщились уже сами школьники. Одновременно на нескольких площадках они включились в разнообразные турниры, конкурсы, викторины. К примеру, ученики 1 - 4 классов с увлечением играли в познавательную игру «Путешествие в страну ЗОЖ». Под руководством учителей начальных классов О.В. Фатюшкиной и Е.В. Торопиной ребятишки изучали основы правильного, здорового питания, делали зарядку, демонстрировали свои знания в области личной гигиены и распорядка дня.

В свою очередь, школьники 5 - 8 классов под руководством учителя физической культуры С.С. Махрова соревновались в «Веселых стартах», участвовали в различных эстафетах, оспаривали первенство в перетягивании каната. В то же время ученики 9 - 11 классов, ведомые уполномоченным по защите прав участников образовательных отношений СОШ № 7 Н.А. Ковалевой, показали свои способности в игре «Социальное метро», специально подготовленной Натальей Александровной для «Единого дня профилактики». И надо заметить, что старшие школьники продемонстрировали недюжинные знание в самых различных сферах жизни: от основ правовых наук и знания правил дорожного движения до вопросов истории философии.

Ну, а завершилась программа «Единого дня профилактики», как и положено, бойким выступлением школьной агитбригады ЗОЖ, в которую входили младшие и старшие школьники, а также подведением итогов нынешней встречи, где было ещё раз отмечено, что все проблемы, которые поднимались в ходе данного мероприятия, были интересны и актуальны для всех присутствующих.

"БП" №№42-43 от 23 марта.