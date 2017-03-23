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Четверг, 23 марта 2017 год

 

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

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Дальневосточный гектар

На территории Хабаровского края реализуется программа по предоставлению "дальневосточного гектара".
 

Порядок и условия получения земельных участков регламентированы Федеральным законом от 01.05.2016 г. № 119-ФЗ "Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Хабаровский край - инвестиционно-привлекательный субъект Российской Федерации, обладающий большим объемом и разнообразием земельных, водных, лесных, биологических и других природных ресурсов.
Земельный фонд края составляет более 787630 кв. км, из них 90% земель -земли лесного фонда, 1/2 территории которых занимают леса. Сельскохозяйственные угодья располагаются на территории 6656 кв. км.
Получение гражданами в безвозмездное пользование земельных участков на территории Дальневосточного федерального округа в рамках предоставления "дальневосточного гектара" обеспечивается с помощью Федеральной информационной системы "На Дальний Восток" (далее - ФИС), размещенной в сети интернет (http://надальнийвосток.рф).
В ФИС реализована возможность на картографической основе просмотреть территории, доступные для приобретения в безвозмездное срочное пользование, выбрать земельный участок и заполнить заявление на предоставление участка.
Подробную информацию по вопросу предоставления "дальневосточного гектара" можно получить на сайте http://надальнийвосток.рф, по телефону call-центра 8800-200-32-51.
 Правительство Хабаровского края