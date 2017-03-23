Вчера на А.А.Москалева было заведено еще одно уголовное дело

Прокуратурой города Балашова проведена проверка исполнения администрацией Балашовского муниципального района жилищного законодательства.

В ходе проверки установлено, что бывший глава администрации Балашовского муниципального района в нарушение действующего жилищного законодательства предоставил заместителю начальника Западного ТО Управления Роспотребнадзора по Саратовской области жилое помещение, которое последним, на основании разрешения бывшего главы администрации Балашовского муниципального района, незаконно приватизировано.



Материалы данной проверки направлены прокуратурой города Балашова в СО по г. Балашов СУ СК России по Саратовской области, по результатам рассмотрения которых 20.03.2017 в отношении бывшего главы администрации Балашовского муниципального района возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ.

Расследование данного уголовного дела находится на контроле прокурора города.

Прокурор города старший советник юстиции А.В. Дементьев.

