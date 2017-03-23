Глава района отчитался о работе администрации

10 марта под председательством председателя Собрания депутатов Балашовского муниципального района П.М. Петракова состоялось 10 очередное заседание Собрания депутатов БМР, в котором приняли участие 23 из 24 народных избранников. Отсутствовал депутат Н.Е. Безруков.



В заседании Собрания депутатов приняли участие прокурор города Балашова старший советник юстиции А.В. Дементьев, глава МО город Балашов В.И. Якубович, председатель Общественного совета БМР В.А. Половинко, представители местных печатных и электронных СМИ.

За два часа работы депутаты рассмотрели 22 вопроса по повестке дня заседания. Первым и основным вопросом (на рассмотрение которого ушло более часа) стал отчёт главы Балашовского муниципального района А.Н. Мельникова о результатах деятельности администрации БМР за 2016 год.

Глава района в своём отчёте обстоятельно осветил все стороны работы администрации по обеспечению жизнедеятельности района. Редакция газеты «Балашовская правда» предоставила своим читателям специальный выпуск газеты №32-33 от 07.03 2017 г., приуроченный к предстоящему подведению итогов социально-экономического развития города и района за 2016 год и постановке задач на год нынешний. Поэтому, очевидно, нет смысла повторно перечислять основные цифры и другие показатели, приведённые главой района в своём отчёте перед депутатами, который они приняли к сведению и признали работу администрации Балашовского муниципального района за 2016 год удовлетворительной. Вместе с тем следует отметить особенность отчёта главы района, которая состояла в том, что Александр Мельников был избран главой и принял присягу только 31 октября 2016 года и проработал в отчётном периоде всего два месяца (ноябрь – декабрь), а отчитываться пришлось за весь год. При обсуждении отчёта главы депутаты задали ему ряд вопросов по проблемам ремонта дорог, стадиона, вывоза ТБО, берегоукрепления Хопра, «чехарды» с теплоснабжающими организациями, задолженности перед Пенсионным фондом. По каждой из проблем (большая часть из которых многолетние) Александр Николаевич высказал своё видение по её решению. Большие надежды глава района возлагает на общественность и гражданских активистов, в частности, в плане контроля качества проведения капитального ремонта многоквартирных жилых домов, ремонта дорог, строительства домов для переселения граждан из аварийного жилого фонда.

Внесён ряд изменений: в доходную и расходную части районного бюджета текущего года на общую сумму 52 601,5 тыс. руб., в Положение «О Почётном гражданине Балашовского муниципального района», в Правила землепользования и застройки Репинского муниципального образования БМР, в Прогнозный план (Программу) приватизации муниципального имущества района, в Положение «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Балашовского муниципального района».

Утверждены: Порядок проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и проектов муниципальных правовых актов, принимаемых Собранием депутатов БМР, Порядок передачи подарков, полученных лицами, замещающими муниципальные должности Балашовского муниципального района, а также муниципальными служащими органов местного самоуправления БМР в связи с официальными мероприятиями.

Приняты безвозмездно от Благотворительного фонда содействия деятельности в сфере культуры и искусства «Звезда» в собственность Балашовского муниципального района восемь детских игровых площадок.

"БП" №№40-41 от 21 марта.

