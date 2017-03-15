"Ах, какой был изысканный бал..."

Все возвращается на круги своя… Похоже, такое почти забытое явление светской жизни, как бал, о котором наше поколение знало разве что из книжек о жизни в дореволюционной России (тот же знаменитый первый бал Наташи Ростовой в «Войне и мире» Л.Н.Толстого), прочно возвращается уже в нашу современную жизнь.



Вот, к примеру, в большом зале районной администрации на днях уже в третий раз состоялся так называемый Сретенский бал. Название этого мероприятия было выбрано не случайно, ведь бал приурочен к православному празднику Сретения Господня и отмечаемому во всем мире 15 февраля Всемирному дню православной молодежи.

Именно молодежь, в основном старшеклассники городских школ, студенты, а также молодые (до 30 лет) преподаватели – всего 30 пар - и явились участниками и безусловным украшением бала.

Надо заметить, бал, как и практически все, что касается света (в том, еще дореволюционном значении этого слова, вспомните ту же «Анну Каренину» того же Льва Николаевича), мероприятие предельно регламентированное правилами этикета. А потому участники бала, как того требует этикет, были представлены в соответствующих нарядах: дамы в вечерних или бальных платьях, нередко с открытыми плечами, иногда с украшениями, все с изысканными прическами; кавалеры – в строгих костюмах. Не смокинги, конечно, но, с другой стороны, и не джинсы… Кадеты, разумеется, в своей кадетской форме.

Своеобразной изюминкой нынешнего бала стало посещение, правда, весьма краткое… не кого-нибудь, а самой императрицы Екатерины II. Во время торжественного прохода «самодержицы» через весь огромный зал участники бала, как и положено, приветствовали царственную особу: кавалеры - поклоном, дамы – книксеном (поклон с приседанием). Поднялись со своих мест при появлении императрицы и почетные гости бала: председатель Собрания депутатов БМР П.М.Петраков, заместитель главы райадминистрации по социальным вопросам, начальник упрвления образования администрации БМР Л.И. Рымашевская, глава МО город Балашов В.И.Якубович, руководитель общественной приемной партии «Единая Россиия» О.Остапенко, секретарь Балашовской епархии священник Роман Волков, руководитель епархиального отдела по делам молодежи протоиерей Вадим Иноземцев…

Ее императорское величество, ласково окинув взором присутствующих, приветствовала участников бала и напутствовала их добрыми пожеланиями. Когда же князь N – один из распорядителей бала, предложил матушке-государыне остаться на балу, та вежливо, но твердо отклонила приглашение, сославшись на занятость. Да, «рулить» Россией – это вам не на балу скакать.

Интересно, что когда Её императорское величество направилась к выходу, и блестящие пары, опять же, как и положено, склонились в поклоне, почетные гости… остались сидеть за столом в президиуме. Но императрица этого не заметила. Или сделала вид, что не заметила?

В любом случае, бал продолжился. В этот день участники бала представили четыре танца: русский лирический, вольту, фигурный и венский вальсы.

В промежутках между танцами парам тоже скучать не приходилось. Они принимали участие в специальной православной викторине, различных конкурсах, а также наслаждались выступлениями учащихся Балашовского отделения Саратовского областного колледжа искусств.

В отличие от прошлых лет, на этот раз решено было лучшую пару не определять. Тем не менее, у почетных гостей была возможность отметить и поощрить понравившихся им танцоров. К слову сказать, свои поздравления и подарки наиболее отличившимся парам передали депутат Саратовской областной думы С.Б.Суровов, глава БМР А.Н.Мельников. Обделенным вниманием не остался никто, ведь каждая пара была отмечена специальным сертификатом участника.

"БП" №№38-39 от 16 марта.

