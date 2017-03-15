Не стареют душой ветераны

Торжественное мероприятие, приуроченное к 30-летию совета ветеранов Балашовского муниципального района, состоялось на днях в центре «Созвездие».

Виновников торжества с юбилеем поздравил глава БМР А.Н.Мельников. Он, в частности, отметил особую социальную значимость деятельности районной ветеранской организации, а также работу, направленную на патриотическое воспитание нынешней молодежи, которую члены районной ветеранской организации проводят вместе с председателем А.П. Маштаковым.

- Люди, которые после войны восстанавливали хозяйство разрушенной страны, поднимали наш район, добросовестно и самоотверженно трудились в полях, на производстве, в больницах, в школах, являются ярким примером того, как надо любить свою малую родину», - подчеркнул в своем выступлении Александр Николаевич.

Районных ветеранов с их праздником также поздравили депутат Собрания депутатов Балашовского муниципального района Р.А. Логинов, председатель Балашовской городской ветеранской организации А.М.Цыплакова, и.о. главного редактора газеты «Балашовская правда» В.И. Курнаев…

Впрочем, одними лишь пусть теплыми и искренними словами поздравлений дело не ограничилось. Большой группе районных ветеранов за их активную жизненную позицию и работу на благо общества были вручены почетные грамоты (на снимке).

Ну, а самодеятельные артисты, в том числе и воспитанники Центра «Созвездие» подготовили юбилярам свой подарок. В красочном концерте приняли участие народный вокальный ансамбль «Любава», танцевальные коллективы «Дебют» и «Забава».

"БП" №№38-39 от 16 марта.