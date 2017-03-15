Растим патриотов Отечества

Надо сказать, что в Балашовском муниципальном районе опыта проведения Всероссийского месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы не занимать. Символично, что последним из всех мероприятий месячника стал праздник – День защитника Отечества.



А начинался месячник традиционно с торжественных линеек в общеобразовательных учреждениях.

«Бои местного значения» не на шутку развернулись между классами. Вместе с классными руководителями учащиеся оформляли классные уголки, участвовали в различных конкурсах. В рамках популяризации юнармейского движения школьники состязались в районной игре «Зарница», встречались с ветеранами Вооружённых сил, членами общественных организаций «Боевое братство», «Часовые Родины», «Солдаты правопорядка», «Память о защитниках Отечества», совершили поездки по местам боевой славы и в столицу нашей Родины город - Герой Москву.

Местный краеведческий музей предложил молодёжи свою программу, а в к/т «Победа» прошли патриотические киноуроки мужества. Старшеклассники побывали в музее Учебной авиационной базы, участвовали в митинге, посвящённом Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Юные художники выставили на суд зрителей свои рисунки и картины. Всего и не перечесть.

Так, в МОУ СОШ №15 члены клуба «Отечество» под руководством учителя О.В. Глубоковой провели с учащимися Час мужества, посвящённый Сталинградской битве. В лицее состоялась встреча с воином-интернационалистом В.М. Лазовых.

А в СОШ п. Соцземледельский ученики 5-7 классов под руководством классных руководителей Е.А. Красниковой, Е.В. Красниковой, Н.В. Кондрашовой провели акцию «Письмо солдату». Дети написали трогательные письма выпускникам школы, которые в настоящее время проходят военную службу: В. Назаркину, А. Колосову, А. Курчевскому, А. Феничеву. Вложили в письма фотографии и рисунки. Кроме того, Н.В. Кондрашова провела кинолекторий.

Учитель истории, руководитель кружка «Музейное дело» Т.В. Феничева организовала внеклассное мероприятие «Герои-афганцы». Не забыли здесь и пионеров-Героев Советского Союза Лёню Голикова, Зину Портнову, Валю Котика, Марата Казея, Володю Дубинина… Кружковцы своими руками изготовили поздравительные открытки и воинам-интернационалистам, проживающим в посёлке. Во всех классах проведены Уроки Мужества, посвященные Дням воинской славы России.

В МОУ СОШ №16 команды 5-6 классов штурмовали Снежную крепость, построенную своими руками на СОК «Олимп», а мальчишки начальных классов и их родители участвовали в конкурсе «Аты-баты, шли солдаты!», где школяры показали не только силу, ловкость и сноровку, но и свой кругозор и галантность.

В МБУДО Центр «Созвездие» юнармейцы патриотических клубов и объединений города встретились с ветеранами Великой Отечественной войны и труда, тружениками тыла и ВС И.П. Рудневым, почётным гражданином Балашова В.И. Кузнецовым и сотрудником военкомата, ветераном ВС Ю.А. Моисейченко. И, конечно, главное событие месячника – посвящение отрядов в «Юнармию», вручение им флага, удостоверений, знаков отличия.

В гимназии №1 прошёл поэтический конкурс чтецов-декламаторов и юных поэтов под названием «К подвигу героев сердцем прикоснись…». Гимназисты старших классов провели Урок мужества, посвящённый общественно-государственной инициативе «Горячее сердце». Ребята познакомились с электронной версией Почётной книги «Горячее сердце-2017». А в канун Дня защитника Отечества они встретились с ветераном ВС СССР, писателем, геральдистом и полярным лётчиком М.И. Лебедевым. Мальчишки 4-х классов вместе с классными руководителями «отправились в морское путешествие», где проявили чудеса ловкости, храбрости и кругозора.

В редакции газеты «Балашовская правда» прошла творческая встреча с активистами военно-патриотического движения, организаторами многих мероприятий патриотической направленности в городе и районе.

Словом, балашовцы в очередной раз на деле подтвердили слова Президента РФ В.В. Путина: «Патриотическое воспитание должно быть не только стройной государственной системой, но, прежде всего, органичной частью жизни самого общества. И только объединив усилия, консолидировав лучшие практики и инициативы, мы сможем вырастить поколения, которые знают свою страну, чувствуют сопричастность ее судьбе, к ответственности за ее будущее и главное - верят в нее».

"БП" №№38-39 от 16 марта.