Единороссы готовятся к праймериз

Саратовское региональное отделение партии «Единая Россия» объявило о старте процедуры предварительного голосования на территории области. На заседании регионального политсовета Саратовского реготделения «Единой России» партийцы обсудили подготовку к предстоящим осенним избирательным кампаниям на территории области. Региональный политсовет сформировал Организационный комитет по проведению предварительного голосования по определению кандидатур для последующего выдвижения кандидатами в депутаты Саратовской областной думы.

В него вошли 17 человек: член региональной контрольной комиссии партии Ю. Андриянова, президент «Союза Торгово-промышленной палаты Саратовской области» А. Антонов, председатель Саратовского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское педагогическое собрание» Т. Артемова, член региональной контрольной комиссии партии Н. Борисовская, секретарь Саратовского регионального отделения партии «Единая Россия» Т. Ерохина, председатель Саратовского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Воспитатели России» Е. Иванова, руководитель аппарата Саратовского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» Н. Костин, руководитель Управления Федерального казначейства по Саратовской области В. Мартьянова, руководитель регионального исполнительного комитета Саратовского регионального отделения партии «Единая Россия» А. Матутин, руководитель исполнительного комитета местного отделения партии Волжского района г. Саратова Т. Миронова, директор научно-исследовательского института травматологии, ортопедии и нейрохирургии Саратовского государственного медицинского университета им. В.И. Разумовского И. Норкин, бизнес-омбудсмен Саратовской области М. Петриченко, директор филиала ГТРК «Саратов» Д. Петров, руководитель аппарата Саратовского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» А. Семенов, преподаватель Саратовской государственной юридической академии Н. Спесивов, директор СМИ Саратовской области «Регион 64» В. Степанов, атаман Окружного казачьего общества Саратовского области А. Фетисов. Председателем оргкомитета назначена секретарь Саратовского регионального отделения партии «Единая Россия» Т. Ерохина.

Татьяна Ерохина рассказала, как в Саратовской области пройдет подготовка к предварительному голосованию.

«Единая Россия» - единственная партия, которая вместе с жителями определяет кандидатов в депутаты законодательных органов. Это уникальный опыт и наше конкурентное преимущество. В этом году пройдут выборы в Саратовскую областную думу. Процедура предварительного голосования будет проходить по первой, максимально открытой модели», - отметила секретарь реготделения партии.

Она также напомнила, что стать участником предварительного голосования могут не только члены «Единой России», но и те, кто не состоит ни в каких других политических партиях. Татьяна Ерохина подчеркнула, что жители будут встречаться с кандидатами, задавать свои вопросы, высказывать предложения, которые могут войти в предвыборную программу партии.

«Сегодня ключевым решением регионального политического совета «Единой России» стало формирование организационного комитета, который будет заниматься проведением предварительного голосования. В его состав вошли члены и сторонники партии «Единая Россия», представители общественных организаций и средств массовой информации, активисты «Молодой Гвардии». Представители профессиональных сообществ: врачи, члены бизнес-сообщества, учителя, воспитатели. Главная задача организационного комитета - обеспечить конкурентность, открытость и легитимность предварительного голосования в нашей области», - заявила Татьяна Ерохина.

Работать организационный комитет будет на базе регионального исполкома «Единой России». Сбор заявлений для участия в предварительном голосовании продлится до 27 апреля.

«На ближайшем заседании организационного комитета будет выработан график приема документов. Уверена, что он будет максимально гибким, чтобы все желающие принять участие в процедуре могли подать документы в удобное для себя время. Председатель партии Д.А. Медведев выступил с инициативой провести на территории всей страны Единый день предварительного голосования 28 мая. Президиум Генерального совета «Единой России» это предложение поддержал. Именно в этот день выборы кандидатов пройдут и в Саратовской области», - подчеркнула секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Татьяна Ерохина.

Пресс-служба Саратовского регионального отделения ВПП «Единая Россия».

"БП" №№36-37 от 14 марта.