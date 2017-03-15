В Балашове теперь есть своя "Юнармия"!

Напомню, что ещё в ноябре 2016 года в администрации Балашовского муниципального района состоялось первое организационное совещание с руководителями военно-патриотических клубов, организаций и объединений по созданию местного отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Была разработана стратегия создания новой организации, участники заседания также утвердили состав штаба, в который вошли представители военкомата, Учебной авиационной базы, управления образования и общеобразовательных учреждений, наметили первоочередные шаги по формированию общественного движения «Юнармии» в Балашове.

Примечательно, что организаторы новой формы военно-патриотического движения и устроители торжественного мероприятия, посвящённого вступлению в ряды «Юнармии» учащейся молодёжи, приурочили к Всероссийскому месячнику оборонно-массовой и военно-патриотической работы, Дню воинской Славы России, Дню защитника Отечества.

А пока идут последние приготовления к торжеству, и многочисленные гости заполняют концертный зал МБУДО «Центр дополнительного образования «Созвездие», стоит отметить, что «Юнармия» - это Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение, целью которого является возрождение лучших старых добрых традиций детских и молодежных организаций.

Движение юнармейцев представляет собой огромную организацию юных патриотов и образовано по инициативе министра обороны РФ, генерала армии С.К. Шойгу в целях улучшения патриотического воспитания молодёжи. Эту идею поддержал Президент РФ В.В. Путин. Отныне «Юнармия» станет авангардом «Российского движения школьников».

Отрадно, что и нам есть, чем гордиться: в Балашове и районе накоплен весомый опыт военно-патриотического воспитания молодёжи. Как мы видим, вновь назрела необходимость востребовать данное направление на федеральном уровне. И это правильно.

Множится количество военно-патриотических и поисковых клубов, развивается их многоплановое сотрудничество, растёт число общественных объединений. Всё большую популярность в молодёжной среде получают военно-спортивные соревнования и игры. Но все эти разрозненные организации решено объединить в одно целое. Что и послужило мотивацией создания нового патриотического движения в России.

Вот почему минобороны и выступило с предложением о создании Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия».

Для всех юнармейцев отныне предусмотрена единая атрибутика и форма, свой флаг и гимн.

О значимости мероприятия говорил сам факт, что среди приглашённых почётных гостей в зале находились: глава Балашовского муниципального района А.Н. Мельников, председатель Собрания депутатов БМР П.М. Петраков, начальник Балашовского гарнизона, командир УАБ подполковник Д.Е. Перминов, военный комиссар города Балашов, Балашовского и Романовского районов гвардии полковник запаса В.В. Горбунов, военнослужащие Учебной авиационной базы. Здесь же представители всех общественных организаций, казачества, общеобразовательных учреждений.

А виновниками грандиозного по меркам проведения мероприятия районного значения стали: курсанты школы юных космонавтов имени дважды Героя Советского Союза, лётчика-космонавта СССР А.А. Леонова, кадеты военно-патриотического клуба «Сыны Отечества» МБОУ СОШ №9 имени П.А. Столыпина, дружина юных пожарных «Спасатель» МОУ СОШ №7, юные патриоты общественно-патриотической организации «Щит и меч», ВПК «Поиск» и отряд из МОУ СОШ с. Хопёрское (МБУДО «Центр дополнительного образования «Созвездие»).

Их-то и было решено объединить на начальном этапе формирования единой и мощной организации как Балашовское отделение Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Исполняется Государственный гимн РФ.

Почётное право провести торжественный ритуал посвящения молодых патриотов в юнармейцы организаторами поручено начальнику штаба Балашовского отделения «Юнармии» подполковнику запаса Н.В. Галевичу.

После процедуры доклада командиров отрядов о готовности к ритуалу наступают те самые торжественные минуты, которые запомнятся мальчишкам и девчонкам на долгие годы. Сегодня они – первые! В летопись патриотического движения Балашовского муниципального района вписана новая страничка. Под звуки легендарного марша Преображенского полка знамённая группа из представителей Учебной авиационной базы внесла в зал флаг Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

И вот уже под сводами просторного зала звучат слова клятвы юнармейцев: «Я, вступая в ряды «Юнармии», перед лицом своих товарищей торжественно клянусь: всегда быть верным своему Отечеству и юнармейскому братству, соблюдать устав «Юнармии», быть честным юнармейцем, следовать традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки. Всегда быть защитником слабых, преодолевать все преграды в борьбе за правду и справедливость. Стремиться к победам в учебе и спорте, вести здоровый образ жизни, готовить себя к служению и созиданию на благо Отечества. Чтить память героев, сражавшихся за свободу и независимость нашей Родины, быть патриотом и достойным гражданином России. С честью и гордостью нести высокое звание юнармейца. Клянусь!».

Затем военнослужащие Учебной авиационной базы при содействии волонтёров районной детско-подростковой общественной организации «Радуга» вручили именинникам удостоверения и отличительные знаки «Юнармии», передали флаг Всероссийского детско-юношеского ВПОД «Юнармия» его законным хозяевам – юнармейцам.

Окончание в "БП" №№36-37 от 14 марта.