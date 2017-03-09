Обращаться неудобно, но деваться некуда

Мы любим жаловаться на жизнь, ворчать, что всё не так, да не этак, раздувать из мухи слона. А побываешь на приеме граждан, проводимом депутатом, и устыдишься: некоторые оказываются не просто в сложных, а в невероятно трудных жизненных ситуациях. К депутату Саратовской областной думы С.В. Гнусареву обращаются по разным вопросам, но преимущественно – за оказанием материальной помощи в связи с тяжелым положением.



Прием, как обычно, проводился в Балашовском местном отделении партии «Единая Россия». Многие из обратившихся приходят не в первый раз. Как, например, Нина Ивановна. Пожилая женщина сразу переходит к сути: «Дело плохо, моя внучка с диагнозом ДЦП. Одни ортопедические босоножки в Саратове стоят 7 тысяч рублей. И это не считая ботинок. Отец от неё отказался. Мама и сама болеет. Неудобно к вам ходить, но деваться некуда». Конечно, материальная помощь семье от депутата выделена будет. Глава администрации МО г. Балашов С.Ю. Александров, также присутствовавший на приеме, заверил, что уже есть договоренность с руководством Балашовской районной больницы: ребенка отправят на обследование в Саратов. Бабушка со слезами на глазах рассказывает, что внучка хочет учиться, ходить в школу, однако нередко визиты в общеобразовательное учреждение заканчиваются одинаково: звонком от учителей с просьбой забрать девочку, ей снова стало плохо на занятиях.

Другая посетительница из микрорайона Ветлянки всё пытается восстановить свой дом после пожара. До сих пор удивляется, как семья смогла проснуться в 3 часа ночи. «Я из интерната, родителей нет, - рассказывает Светлана. – Брали кредит, вы ещё помогли. Крышу перекрыли, а теперь надо ремонт внутри делать. Идти-то нам некуда». «Понимаю, что к депутату и в администрацию не от хорошей жизни обращаются», - со вздохом признал Сергей Викторович.

Впрочем, иногда основанием для визита становится радостная новость. И такое бывает. Татьяна Леонидовна рассказала о своей дочери, которая успешно занимается вокалом: девушка является победителем Всероссийских и международных конкурсов в Москве, Петербурге, Франции, Швеции… Вот и сейчас Алина прошла во второй тур международного фестиваля «Серебряный голос», получив приглашение в столицу. Поездка в Москву стоит денег, да и жить там нужно почти неделю. Вот мама с бабушкой и думают, как решить финансовые затруднения. С.В. Гнусарев никому на приеме в поддержке не отказал.

Обратилась к депутату и А.М. Цыплакова: в конце марта ветеранская организация отмечает 30-летний юбилей. А праздник, как известно, дело затратное. С.В. Гнусарев согласился помочь. Он также порекомендовал обратиться к своему коллеге, депутату С.Б. Суровову. Дело в том, что при Саратовской государственной юридической академии работает типография. Нашим ветеранам могут помочь с изготовлением памятных альбомов и приглашений.

Из года в год количество нуждающихся людей меньше не становится. Может, материальная помощь радикально ситуацию в семье не изменит, но хоть отчасти снимет напряжение, позволит приобрести необходимое. Как с грустью признают сами просители, деваться-то некуда, вот и ходят проторенной дорогой.

"БП" №№34-35 от 9 марта.

