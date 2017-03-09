Бокс твоей мечты

Удар. Ещё удар. И почти невесомый твой друг-соперник неотвратимо «влетает» в какое-то особо неповторимое состояние - нокаут… И уже ничто, даже неумолимо непреклонный счёт рефери (один, два,.. восемь) не может поднять его с ринга и заставить продолжить поединок. Что и говорить, красивая боксерская победа!

Рекордные горизонты

Надо заметить, что в конце февраля истинные поклонники столь мужественного вида спорта, коим является бокс, смогли увидеть своими глазами немало таких же ярких, динамичных, интригующих моментов боксёрских баталий, состоявшихся на балашовском ринге. Дело в том, что на три предпоследних дня зимы физкультурно-оздоровительный комплекс «Газовик» превратился в арену для проведения одного из наиболее масштабных спортивных мероприятий, имевших место на прихоперской земле за последнее время, - Первого межрегионального турнира по боксу «Правопорядок и спорт – 2017», приуроченного ко Дню защитника Отечества.

О небывалом размахе нынешнего праздника бокса (как известно, в Балашове также проходит турнир, посвященный Дню Победы) говорит хотя бы тот факт, что на сей раз в боксёрских соревнованиях, которые проводились в различных весовых и возрастных категориях, приняли участие более двухсот юношей и девушек, юниоров, взрослых атлетов из шести регионов России. А это, согласитесь, - рекордный показатель для местного бокса.

Так, в течение трех дней на балашовский ринг выходили спортсмены из Саранска и Саратова, Борисоглебска и Воронежа, Сердобска, Тамалы и Вадинска (Пензенской области), Урюпинска (Волгоградской области) и Уварово (Тамбовского региона), Грибановки, Новоаннинского района и других населенных пунктов Российской Федерации. Конечно, в расширенном составе на турнире была представлена и наша боксерская дружина.

В свою очередь, организаторами этого знакового спортивного события выступили Федерация бокса Балашовского района, депутат Саратовской областной думы, председатель Общественного совета при Главном управлении МВД России по Саратовской области С.Б. Суровов, Общественный совет при МО МВД России «Балашовский», администрация Балашовского муниципального района, Совет депутатов МО город Балашов.

Ты помнишь, как всё начиналось?!

Как и положено, перед началом увлекательных боксерских поединков состоялось торжественное открытие турнира. В присутствии сотен зрителей от всей души поприветствовали организаторов и участников соревнований заместитель начальника Главного управления МВД России по Саратовской области, генерал-майор внутренней службы А.В. Бегунов и глава Балашовского муниципального района А.Н. Мельников, заместитель председателя Общественного совета при Главном управлении МВД России по Саратовской области В.А. Писарюк и ответственная за организацию взаимодействия с Общественным советом при МО МВД России «Балашовский» Е.В. Лукьянова, секретарь Балашовского местного отделения ВПП «Единая Россия» А.В. Шатилова и председатель Федерации бокса Саратовской области О.К. Комаров.

Кроме того, в адрес участников и организаторов турнира прозвучали поздравления от депутата Саратовской областной думы С.Б. Суровова, секретаря Саратовского регионального отделения партии «Единая Россия» Т.П. Ерохиной, а также заслуженного мастера спорта, члена сборной России по боксу, чемпиона Европы, четырехкратного чемпиона России по боксу А. Н. Чеботарёва.

В свою очередь, В.А. Писарюк вручил благодарственное письмо С.Б. Суровова руководителю оргкомитета турнира, председателю Федерации бокса Балашовского района А.Б. Кольцову, который в ответном слове поблагодарил всех тех, кто поддержал этот турнир. А среди них были депутат областной думы С.Б. Суровов и секретарь Балашовского местного отделения ВПП «Единая Россия» А.В. Шатилова, ООО «Балашовский сахарный комбинат» (директор А.Н. Чернышев) и ООО «ТЦ Дмитриевский» (директор М.И. Конобеевский), АО "Облкоммунэнерго", индивидуальный предприниматель П.А. Плахов, директор ООО «Дорожник-Репное» А.Д. Жегунов, депутат Совета депутатов МО г. Балашов А.В. Вендров.

Однако и на этом церемония открытия соревнований отнюдь не завершилась. Поскольку затем участникам и гостям спортивного праздника был продемонстрирован импровизированный мини-концерт, подготовленный студентами Саратовской Государственной юридической академии. В свою очередь, показательные выступления непосредственно на боксерском ринге спортсменок из отделения художественной гимнастики Балашовской ДЮСШ стали истинным украшением церемонии открытия.

Бои главного калибра…

Ну, а вскоре за дело взялись главные виновники торжества - участники боксерского турнира. На ринг вышла первая пара, и с первым ударом гонга, произведенным главным судьёй турнира М.А. Гарлюпиным, начались основные турнирные бои.

Повестка дня нынешних соревнований была довольно обширной. К примеру, на ринге, уютно расположившемся в ФОК «Газовик», состязались «младшие», «средние» и «старшие» юноши, юниоры, взрослые спортсмены и даже девушки. А диапазон весовых категорий, в которых проводились спортивные баталии, колебался от 28 и после 80 килограммов.

Поэтому вполне логично, что многочисленные поклонники бокса, заполнявшие физкультурно-оздоровительный комплекс на протяжении всех трёх дней турнира, могли видеть немало интересных боёв, жарких, колоритных моментов спортивного единоборства. Кто-то из боксеров отличался наступательной, агрессивной манерой ведения боя, кто-то был более техничен и заметно превосходил соперника, прежде всего, в классе. Были здесь и эффектные удары, и нокауты, и радость побед, и разочарование поражений. И, конечно, шумная поддержка болельщиков.

Так, согласно официальной статистике, за три дня состязаний турнир посетили более 1500 зрителей. Было разыграно 50 комплектов медалей как среди начинающих молодых боксеров, так и среди титулованных атлетов, победителей областных чемпионатов, призеров первенств России.

Окончание в "БП" №№34-35 от 9 марта.