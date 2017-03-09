Лучших учеников - в Госдуму

В наше время, если школьник не только хорошо учится, но и проявляет успехи в творчестве, спорте, участвует в благотворительных акциях, то ему не нужно ждать годы, когда воздастся за добрые дела и прилежание. Каждый год, благодаря депутату Саратовской областной думы С.Б. Суровову, ребята из Балашовского и Романовского районов, победители конкурса «Лучший ученик», отправляются на экскурсию в Государственную Думу. А потом наши школьники делятся впечатлениями с руководством района.



В Москве побывали 50 ребят, 38 из них – балашовцы. Причем как из города, так и из сельских муниципальных образований. Многие из них впервые оказались в столице. Мир и впрямь стал больше. Помимо экскурсии по Государственной Думе, возможности побывать на одном из заседаний, познакомиться с работниками комитета по государственному строительству и законодательству, победители конкурса «Лучший ученик» смогли посмотреть достопримечательности столицы. Например, Красную площадь, Александровский сад, Воробьевы горы, Москву-Сити.

Почти каждый на встрече с главой района А.Н. Мельниковым и председателем Собрания депутатов БМР П.М. Петраковым рассказывал о том, как было здорово всем вместе побывать в Москве. Один из юношей озадачился: как это так, в Госдуме из числа депутатов только 10% - юристы? «Они же законы принимают. В основном – одни шоумены и спортсмены». Глава района успокоил: «Это ещё хорошо, что 10 %. В Госдуме дается срез общества, должны быть представители разных профессий». А так все ребята были в восторге от поездки и выражали благодарность организатору С.Б. Суровову. Ещё школьники пришли к выводу, что депутаты много и тяжело трудятся. Однако все равно некоторые выразили желание пополнить в будущем их ряды. «Этих людей отличает чувство ответственности и государственности, - согласился со школьниками А.Н. Мельников. – Рад, что вы такие неравнодушные ребята».

На память о встрече сфотографировались в холле администрации района.

"БП" №№34-35 от 9 марта.