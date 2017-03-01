Памятка по паводку

Весной в условиях резкого повышения температуры и быстрого таяния снега происходит паводок. При неблагоприятном развитии паводка возникает угроза затопления территорий населённых пунктов.



Что надо делать при получении экстренного сообщения об угрозе затопления вашего дома:

- отключить газ, воду и электричество;

- погасить огонь в печи;

- закрепить все плавающие предметы, находящиеся вне зданий, или разместить их в подсобных помещениях;

- закрыть окна и двери, при необходимости и при наличии времени забить снаружи досками;

- если позволяет время, перенести на верхние этажи и чердаки, ценные предметы и вещи.

- подготовьте теплую одежду, сапоги, одеяла, деньги;

- необходимые документы упакуйте в непромокаемый пакет;

- не забудьте медицинскую аптечку и набор лекарств, которыми Вы пользуетесь;

- в установленном порядке выходите (выезжайте), выводите домашних животных из опасной зоны возможного затопления в назначенный безопасный район, где обязательно зарегистрируйтесь.

Что надо делать, если резко поднимается вода:

- занять безопасное возвышенное место, верхний этаж здания, чердак или крышу дома;

- принять меры, позволяющие спасателям Вас обнаружить – вывесить или размахивать хорошо видимым, ярким полотнищем, в ночное время – подавать световые сигналы и периодически голосом.

- при подходе спасателей спокойно, без паники и суеты, с соблюдением мер предосторожности, переходить в плавательное средство, при этом соблюдать требования спасателей по мерам безопасности.

- самостоятельно выбираться из затопленных мест рекомендуется только при наличии серьезных обстоятельств (необходимость оказания помощи пострадавшим, продолжающейся подъём уровня воды, угрожающий жизни).

ГУ МЧС России по Саратовской области