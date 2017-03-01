"Горячая линия" по вопросам экологии

В целях привлечения внимания общества к вопросам экологического развития Российской Федерации, сохранения биологического разнообразия и обеспечения экологической безопасности Указом Президента Российской Федерации 2017 год объявлен Годом экологии.

В связи с этим Уполномоченным по правам человека в Саратовской области принято решение о проведении мониторинга ситуации с соблюдением прав жителей Саратовской области на благоприятную окружающую среду, организована работа «горячей линии» по вопросам экологии. Обращения от граждан, касающиеся экологических проблем и нарушений, принимаются в аппарате Уполномоченного по телефону: 26-32-26 с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 17.00. Кроме того, сообщить о нарушениях прав граждан в сфере экологии можно через интернет-приемную на сайте Уполномоченного (http://ombudsman64.ru).

На горячую линию, в частности, можно сообщать о несанкционированных свалках, захламлении территорий отходами производства и потребления, сбросах неочищенных стоков в водоемы, загрязнении воздушной среды котельными и другими стационарными источниками промышленных выбросов, уничтожении зеленых насаждений и др.