Визит спикера Госдумы

24 февраля город Балашов с кратким рабочим визитом посетил председатель Государственной Думы В.В. Володин. Целью визита был контроль реализации инициированного им в ходе предвыборной кампании 2016 года проекта строительства Балашовского драматического театра.



Спикера Государственной Думы Вячеслава Володина сопровождали губернатор Саратовского региона Валерий Радаев, зампред правительства области Иван Кузьмин и другие официальные лица. Заслушав доклады зампреда правительства, гендиректора ООО «Стройреставрация», художественного руководителя театра и осмотрев стройплощадку, В.В. Володин, прежде всего, потребовал доработать проект реконструкции здания для драмтеатра, предусматривающий строительство двух сцен: одной на 70 зрителей, второй на 150.

Строительство двух малых сцен, по мнению Вячеслава Володина, не решает тех задач, которые ставились при принятии решения по строительству театра, так как не будет его окупаемости, сюда не будут приезжать на гастроли ведущие театры страны.

«Надо ориентироваться на то, чтобы театр был рассчитан на 300 мест, иначе все это ни к чему, и вы снова потребуете деньги на реконструкцию. Так не пойдет», - подчеркнул спикер Государственной Думы.

Поинтересовавшись, когда планируется окончание всех работ, он также потребовал: «Нужно все проработать. Надо иметь решения. Иначе мы и деньги бесполезно потратим, и люди будут недовольны. Театр в сентябре должен принять зрителей, и строительство театрального парка должно быть закончено к сентябрю».

В ответ генеральный директор ООО «Стройреставрация» А.А. Исаев прилюдно заявил: «Мы готовы выполнить поставленные задачи».

"БП" №№30-31 от 2 марта.