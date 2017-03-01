Не процветают, но еще живут

Глава Балашовского муниципального района А.Н. Мельников вместе с руководителями структурных подразделений администрации посетил с. Барки. Повестка дня была традиционной: учреждения соцсферы и встреча с жителями, у которых накопилось немало вопросов как к местной, так и к районной властям.



Делегацию из района встречал глава Барковского муниципального образования А.В. Фефёлин. Детский сад «Красная шапочка» посещают 20 ребятишек, функционирует 1 разновозрастная группа. Говорить о том, насколько он необходим в селе, излишне.

Средней общеобразовательной школой с. Барки руководит Н.В. Ларионов. Он провел экскурсию для гостей, рассказав о последних изменениях. На сегодняшний день в школе обучаются 74 человека. В первый класс ходят 10 детей. Планируется, что в следующем учебном году в школу пойдут 12 ребятишек. А вот 10-11 классов больше нет. Нескольким старшеклассникам из Барков приходится ездить на автобусе в школу с. Малая Семеновка.

Из самых последних значимых событий в жизни школы можно назвать капитальный ремонт спортивного зала, на что были выделены средства из федерального бюджета в размере чуть более 1 млн руб., а также внебюджетные средства. «Мы его и как актовый зал используем, проводим общешкольные мероприятия», - рассказал главе района директор школы. Помещение и впрямь просторное и светлое. Также были заменены полы на первом этаже, подремонтирована крыша. «Мы ещё хотим в кабинет химии подвести воду с первого этажа», - поделился планами Н.В. Ларионов. Некоторые учителя ездят на работу в Барки из города. При школе работает котельная. Если школе что и нужно, так это компьютерная техника.

Что касается фельдшерско-акушерского пункта, его клиентская база составляет чуть более 500 человек. Здесь жители Барков могут получить неотложную помощь. А так в основном они направляются к специалистам в Балашов.

Барковский сельский Дом культуры славится народным хором «Околица», ансамблем «Завлекаши», известными за пределами этого сельского муниципального образования. Также в ДК работают несколько детских кружков. Для гостей из Балашова сотрудники учреждения культуры также устроили экскурсию. В ДК располагается библиотека. Библиотекарь может рассказывать не только о читателях и книжном фонде, но и о крыше. Потолок в библиотеке и впрямь находится в плачевном состоянии: в одном месте отвалилась штукатурка и торчат доски. С опасной зоны пришлось отодвигать стеллажи с книгами.

Встреча с гражданами началась с отчета главы Барковского МО А.В. Фефёлина о деятельности администрации за 2016 год. На 1 января 2017 года в этом муниципальном образовании проживают 1219 человек, 486 из них – лица трудоспособного возраста, 428 – пенсионного. Работают 5 крестьянско-фермерских хозяйств. Доходная часть бюджета исполнена на 80 %. При плане бюджета 2 млн 391 тыс. руб., удалось собрать 1 млн 923,6 тыс. руб. Недобор по налогам составил около 400 тыс. руб.

В 2011 г. в с. Барки появился водопровод. В кооперативе состоят 220 человек. За 1 кубометр воды они платят 48 рублей.

Больше всего жителей этого муниципального образования беспокоит ситуация с дорогами. Тем более, что по аварийному дорожному полотну приходится возить детей в школу. Особенно критическое состояние сложилось в направлениях Барки – Устиновка, Барки – Новая Глебовка. В ямочном ремонте нуждаются и внутрипоселковые дороги. Однако средств на это нет.

Жители Барков поблагодарили главу БМР А.Н. Мельникова за то, что он услышал их просьбу, и теперь через пос. Степное ходит электричка. «А что насчет автобуса?» - поинтересовалась одна из женщин. А.Н. Мельников отреагировал очень быстро: недели не прошло, как был пущен автобус. Если этот маршрут окажется востребованным, то жители Барков смогут и дальше пользоваться общественным транспортом. Это будет ясно в течение месяца.

Мужчина из с. Новая Глебовка пожаловался на состояние ФАПа в своем селе, на холод в медучреждении. Это уже компетенция главного врача Балашовской районной больницы, до которого пожелание людей также будет доведено.

Один из мужчин в зале поднял глобальный вопрос: «Что нужно предпринять, чтобы село хоть немного возродилось? Какая у Барков перспектива? Соцсфера умирает, сельское хозяйство тоже. Крупных предприятий нет»… «То, что было, уже не вернется, - признал Александр Николаевич. – Будем поддерживать то, что есть».

Похоже, пока это единственный выход.

"БП" №№30-31 от 2 марта.

