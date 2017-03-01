Балашов в его многообразии

Представители федеральной власти не обделяют вниманием наш город. Свой визит в Балашов заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Л.Н. Бокова начала с приема граждан по личным вопросам, а продолжила - посещением педагогического семинара в епархии и обсуждением перспектив дополнительного образования в центре «Созвездие».



Прием граждан проходил в Балашовском местном отделении партии «Единая Россия». Первой к сенатору обратилась Анна Михайловна по поводу доплаты к пенсии как муниципальной служащей. «Мне ещё за 2014 год доплату не выплатили, - пожаловалась сенатору пожилая женщина. – Каждый раз звоню в администрацию, говорят: средств нет. Я за три года две операции перенесла. Это всё денег стоит». Председатель комитета по финансам администрации БМР И.П. Юрлова рассказала, что с 1 января 2015 г. пенсии муниципальных служащих приостановлены. Задолженность Анне Михайловне составляет чуть более 33 тыс. рублей. Деньги ей будут перечислены до конца марта.

Вплоть до недавнего времени Валентина Николаевна работала в Балашовском роддоме санитаркой. Вот и решила поделиться с сенатором своими впечатлениями от увиденного: «Нет ни йода, ни зеленки, ни губок. Все тряпки из дома перетаскали, чтобы полы мыть. Полгода нет одноразового белья. В прошлом году ещё и зарплату урезали. А объем работы очень большой». На встречу был приглашен главврач Балашовского родильного дома А.И. Четвертков. Он ответил, что, согласно принятым стандартам, йода, зеленки и не должно быть, что же касается одноразового белья для пациенток, то «если в учреждении денег нет, то одноразовое белье не закупается, используется многоразовое». Александр Иванович признал, что снижены проценты за вредность, за ночные дежурства. «Правительство Саратовской области отменило доплаты за стаж, - пояснил Александр Иванович. – Были повышены оклады. А нужно было уложиться в фонд оплаты труда. Средняя заработная плата младшего персонала составляет 12 тыс. руб. Это соответствует дорожной карте». И резюмировал по поводу обвинений от своей бывшей подчиненной: «Человек обижен сам на себя». Л.Н. Бокова обещала посетить роддом и проверить наличие жизненно важных лекарств. А.И. Четвертков заверил, что ЖВЛ имеются в достатке, закупки идут, согласно плану.

Наталья Михайловна больше 40 лет стоит в очереди на улучшение жилищных условий. До неё дошли сведения, что из очереди её сняли. Вот и пришла пожилая женщина к сенатору рассказать о своем скорбном бытии: «Моему дому – больше 100 лет. В нем невозможно жить, рушатся стены. Нет ни воды, ни отопления. Я 20 лет по съемному жилью скитаюсь». На приеме выяснилось, что вроде как с очереди не снимали, однако сути это не меняет. «Почему ваше жилье до сих пор не признано аварийным? – задала вопрос собеседнице и представителям районной власти сенатор. – Ведь есть же 47 постановление правительства, согласно которому жилое помещение признается непригодным. Муниципалитет должен провести экспертизу. Ваше дело возьму на личный контроль».

Зашел разговор и о передаче земли, находящейся в ведомстве министерства обороны, в собственность БМР. «В сентябре прошлого года вы выступали в Доме офицеров и сказали, что земля передается городу», - напомнил мужчина. «16 декабря 2016 г. министерство обороны подписало указ о передаче земли в муниципалитет», - ответила Людмила Николаевна. - Весной можно будет обращаться в земельный комитет по решению своих вопросов.

Прием длился не один час. За это время к сенатору смогли обратиться больше десяти балашовцев.

Педагогический семинар «Педагогика православия – единение поколений» открыл руководитель епархиального отдела религиозного образования и катехизации, священник Максим Карпов.

«Многие ценности забыты, утрачены, - умиротворенно, в свойственной ему манере, высказался епископ Балашовский и Ртищевский Тарасий. – Поэтому следует обсудить, как в образовательных учреждениях говорить о вере, православии, патриотизме. Наша задача – посеять в сердцах детей семена мудрости и добра».

На мероприятии победителям регионального финала олимпиады по Основам православной культуры «Русь святая, храни веру православную» были вручены дипломы.

Дальше последовали выступления по теме семинара. Заслуженный учитель РФ, учитель литературы гимназии № 1 Н.А. Симонова с почти полувековым стажем работы напомнила о рисках «пустоты безбожной жизни». В образовательном учреждении Нина Александровна вела православный кружок ещё с конца 90-х годов. И сама не раз страдала за веру и свои убеждения. Время было непростое, не все понимали значимость религиозного образования в нашей жизни. Во всяком случае, в своем выступлении учитель упомянула о девяти судах.

Эстафету подхватили директор многопрофильного образовательного центра «Крылья» Г.Н. Малюченко, учитель русского языка и литературы гимназии им. Ю.А. Гарнаева С.С. Жогов, директор школы № 9 А.Г. Рыжков, а также заведующие детскими садами Е.Т. Андрианова и И.А. Филатова. Каждый из выступающих постарался кратко поведать о том, какая работа по православному воспитанию проводится в их учреждениях. Наблюдается преемственность: от детских садов до вузов.

Некоторые балашовские педагоги даже проходят обучение в саратовской епархии. Учитель русского языка и литературы лицея И.В. Щедрова, побывавшая в декабре в Саратове на Пименовских чтениях, провела мастер-класс «Судьбы скрещенье», на котором остановилась на работах художника М.В. Нестерова.

«Под большим впечатлением от выступлений, - призналась Л.Н. Бокова. – Вы проделали большую работу. Рада, что в Балашове православное воспитание начинается с детского сада». В свою очередь, глава района А.Н. Мельников заверил, что районная власть также готова помогать педагогической общественности в благих начинаниях.

О дополнительном образовании речь шла в центре «Созвездие». Как все мы помним, 1 сентября 2014 г. произошла реорганизация учреждений дополнительного образования в единое учреждение. Однако все направленности удалось сохранить. В «Созвездии» функционируют 4 отдела. Дополнительное образование получают 2800 ребят. О работе центра был показан фильм. В каждом творческом объединении есть свой план работы и свои достижения, о которых и было рассказано сенатору.

Ну, а значимость дополнительного образования для детей - бесспорна.

"БП" №№30-31 от 2 марта.