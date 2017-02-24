Эхо афганских событий...

15 февраля 2017 года, ровно через 28 лет после окончания афганской войны, возле памятника воинам–интернационалистам состоялся торжественный митинг, посвященный Дню памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.



Открывая его, ведущий торжественного мероприятия, военный комиссар по городу Балашов, Балашовскому и Романовскому району Саратовской области В.В. Горбунов сказал, что почтить память не вернувшихся из афганского и других локальных конфликтов в тот день пришли родственники балашовцев, погибших в боевых действиях, воины-интернационалисты, командование и личный состав Балашовского гарнизона, руководители органов местного самоуправления, представители правительства Саратовской области, местных организаций, СМИ.

В свою очередь, заместитель председателя правительства Саратовской области И.Г. Кузьмин не только поприветствовал балашовцев от имени губернатора Саратовской области В.В. Радаева, но и рассказал о том, как ему довелось побывать с мирной миссией в Афганистане и встретиться с командующим 40 армии Б.В. Громовым, прежним афганским руководством, жителями Саратовской области, выполнявшими свой интернациональный долг.

Начальник Балашовского военного гарнизона Д.Е. Перминов особо подчеркнул, что в Афганистане советские военнослужащие, прежде всего, противостояли продвижению сил международного терроризма. Поэтому 15 февраля — это не только день памяти погибших в «горячих точках» рубежа тысячелетий, но и выражение благодарности и признательности всем тем, кто честно и мужественно исполнил и продолжает исполнять свой воинский и гражданский долг по защите национальных интересов нашего государства.

Глава Балашовского муниципального района А.Н. Мельников отметил, что опалёнными дорогами Афганистана прошли 411 балашовцев. «Сегодня мы отдаем дань подвигу наших земляков — воинов-интернационалистов. Скорбим о тех, кто не вернулся из боя. Подвиг воинов, проявивших в боях доблесть и героизм, навсегда вошел в историю как истинный пример служения Отечеству… Сегодня администрация БМР активно сотрудничает и поддерживает деятельность местных отделений общественных патриотических организаций «Боевое братство», «Союз десантников», «Память о защитниках Отечества», «Часовые Родины». Их активисты отстаивают интересы ветеранов боевых действий и их близких, проводят военно-патриотическую работу среди молодёжи».

Кроме того, в тот день ветеранов боевых действий поприветствовали депутат Саратовской областной думы С.В. Гнусарев, председатель Собрания депутатов БМР П.М. Петраков, глава МО город Балашов В.И. Якубович, руководитель Балашовского отделения ВООВ «Боевое Братство» С.Д. Загорняков, курсант факультета КВВАУЛ О.Р. Матыцин.

По окончании митинга была объявлена минута молчания, а настоятель храма Архангела Михаила, секретарь Балашовского епархиального управления священник Роман Волков совершил панихиду по павшим защитникам Отечества. Затем балашовцы возложили венки и цветы к памятнику воинам–интернационалистам. И в морозном февральском воздухе прогремели автоматные выстрелы – воинские почести погибшим солдатам…

"БП" №№28-29 от 23 февраля.