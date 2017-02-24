Книге Памяти исполняется 25 лет

Познакомиться с ветераном Великой Отечественной войны, председателем Саратовской региональной Общероссийской общественной организации ветеранов «Российский Союз ветеранов», председателем - главным редактором Саратовской региональной общественной организации «Фонд Книги Памяти», почётным гражданином Саратовской области Г.В. Фроловым мне довелось отчасти случайно.



Находясь на торжественном мероприятии, посвящённом Дню Российской печати, в Поволжском институте управления РАНХ и ГС имени П.А. Столыпина по приглашению Саратовской областной думы, Общественной палаты Саратовской области и Саратовского отделения Союза журналистов России, я завязал разговор с седовласым ветераном в парадной военной форме. Как оказалось, это и был Георгий Васильевич Фролов. Следуя профессиональной привычке журналиста, я не мог не поинтересоваться его работой над Книгой Памяти Саратовской области.

Напомню, что полковник в отставке Г.В. Фролов руководит её изданием с 1992 года. 31 марта 2012 года творческий коллектив редакции Фонда Книги Памяти отметил 20-летний юбилей. А сам Г.В.Фролов за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу был награжден Почетной грамотой Президента РФ В.В. Путина.

По словам Георгия Васильевича, в июле 2016 года был издан 32-й том Книги Памяти. Большая кропотливая и трудоёмкая работа над новыми изданиями продолжается и сегодня. В них увековечены имена сотен тысяч бойцов и тружеников тыла Саратовской области.

Фонд Книги Памяти был представлен на соискание премии имени маршала Г.К. Жукова. За большой вклад в духовно-культурное наследие редакция награждена знаком губернатора «За стойкость и выживание». Дважды награждалась почётным знаком «За активную работу по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации» Российского государственного военно-исторического и культурного центра при Правительстве РФ.

«Книга Памяти» неоднократно приглашалась на международные выставки-ярмарки не только в города России, но и в Каир, Гавану и Минск, где награждалась дипломами.

Тома Книги Памяти безвозмездно передаются на вечное хранение семьям погибших, военкоматам, ветеранским организациям, музеям, школам, библиотекам.

Они хранятся также в Саратовском государственном музее боевой Славы на Соколовой горе Волжского района областного центра и в музее на Поклонной горе в Москве.

Георгий Васильевич Фролов является одним из учредителей конкурса на лучшее сочинение школьников на темы «Вклад моей семьи в Победу», «Дети пишут Книгу Памяти». В них юные жители Саратовской области пересказывают фронтовые истории своих дедушек и бабушек, родных и знакомых о жизни бойцов на передовой, о работе в колхозе, на заводе, о помощи раненым. Пишут с выдумкой и без прикрас. Лучшие сочинения юных авторов будут опубликованы в очередных томах Книги Памяти.



"БП" №№28-29 от 23 февраля.