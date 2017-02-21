У нашего района появился свой куратор в правительстве

По поручению губернатора Саратовской области В.В.Радаева первый заместитель председателя правительства Саратовской области А.М. Стрелюхин теперь будет осуществлять кураторство нашего района в правительстве области. На днях Александр Михайлович побывал в Балашовском районе с рабочим визитом в своем новом качестве.



В ходе своего рабочего визита А.М. Стрелюхин вместе с заместителем министра строительства и ЖКХ области Е.А. Белоусовым, главой БМР А.Н. Мельниковым и другими ответственными чиновниками районной администрации посетил ряд социальных и строительных объектов (включая строящийся дом для детей-сирот и основательно реконструируемое здание Балашовского драматического театра), обсудил вопросы реализации на территории нашего района программы переселения граждан из аварийного жилого фонда, теплоснабжения в муниципальном районе, накопившейся задолженности предприятий коммунального комплекса за топливно-энергетические ресурсы (ТЭР)…

Завершился же визит первого заместителя председателя областного правительства встречей в жителями р.п. Пинеровка, которая состоялась в актовом зале местной школы.

Мероприятие началось традиционно - отчетом главы администрации Пинеровского МО В.А.Копытина о деятельности возглавляемой им администрации в 2016 году.

По словам Владимира Алексеевича, доходная часть бюджета Пинеровского МО при плане 8 млн 176 тыс. рублей в минувшем году составила 12 млн рублей. Расходная же часть бюджета составила без малого 9 млн рублей. На решение так называемых общегосударственных вопросов было потрачено 3,5 млн рублей, на решение вопросов местного значения – 5,4 млн рублей.

В течение всего 2016 года пинеровская администрация осуществляла свою деятельность в рамках полномочий, определенных законом о местном самоуправлении. Глава администрации Пинеровского МО достаточно подробно с конкретными цифрами рассказал о том, как решались самые насущные вопросы и проблемы муниципального образования, а также как осуществлялись муниципальные программы. В течение всего 2016 года в Пинеровском МО активно велись работы по ремонту дорог, проводились необходимые мероприятия по инвентаризации земель сельхозназначения, возвращению в муниципальную собственность бесхозных земельных участков, решались проблемы уличного освещения, благоустройства территории муниципалитета…

Однако как невозможно объять необъятное, так невозможно разом, пусть даже и в течение года, решить все проблемы. Некоторые из них пинеровцы поднимали на данной встрече. В частности, у людей вызывает недоумение тот факт, что неоправданно долго, по их мнению, ведется ремонт местного почтового отделения. Практически оголенные теплосети, равно как и насущная необходимость реконструкции системы отопления в Пинеровской (пожалуй, самой современной в районе) школе тоже требуют скорейшего решения.

Перед пинеровцами выступили глава БМР А.Н. Мельников и первый заместитель председателя правительства области А.М. Стрелюхин. Оба спикера заверили жителей Пинеровского муниципального образования, что их обращения не останутся без внимания. Александр Михайлович дал необходимые поручения соответствующим структурам и ведомствам в правительстве области оказать содействие балашовской власти в скорейшем решении озвученных проблем. Первый зампред правительства особо подчеркнул, что будет теперь регулярно наведываться в Балашовский район и держать на контроле исполнение поручений.

"БП" №№26-27 от 21 февраля.