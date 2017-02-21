А.Н.Мельников: "В Балашове всегда все было по-особенному..."

31 октября 2016 года в актовом зале райадминистрации был приведен к присяге новый глава Балашовского муниципального района. Им стал бывший генеральный директор ООО «Балтекс» А.Н.Мельников.

Время летит удивительно быстро: закончился 2016-й год, прошли новогодние каникулы, завершился январь. Александр Николаевич Мельников благополучно пересек символическую отметку в 100 дней пребывания в должности главы Балашовского муниципального района. Самое время оглянуться назад, подвести первые предварительные итоги, сделать выводы на будущее…

Этому, в частности, и была посвящена пресс-конференция главы БМР А.Н.Мельникова, которую он дал на днях представителям семи местных СМИ. Были среди пишущей и снимающей братии и корреспонденты газеты «Балашовская правда».



Надо заметить, мероприятие вызвало у журналистов живой интерес. Достаточно сказать, что встреча районного главы с журналистами продолжалась без малого два часа (весьма неплохо для первой пресс-конференции). За это время Александр Николаевич успел не только обрисовать ситуацию во вверенном его попечению муниципальном районе в целом, но и ответить на ряд дополнительных вопросов, в том числе достаточно острых и неприятных.

Для начала Александр Николаевич рассказал журналистам об основных социально-экономических показателях, с которыми наш район завершил минувший год. Надо думать, многие из приведенных им цифр будут упомянуты и на предстоящем заседании районного актива, который намечен на начало марта.

Итак, цифры и факты. В целом Балашовский муниципальный район, по мнению его главы, в 2016 году сработал вполне неплохо. Практически по всем направлениям зафиксирован пусть небольшой, но рост. Так, рост по промышленному производству относительно теперь уже позапрошлого года составил 5% (выпущено продукции и оказано различных услуг на 7,5 млрд рублей). Средняя заработная плата (20865 рублей) подросла на 7%. Собрали и больше налогов. К примеру, ООО «Балашовский сахарный комбинат» получил в прошлом году 100-миллионную прибыль. Практически полмиллиарда рублей составили в 2016 году инвестиции. На многих предприятиях района проводится техническое и технологическое перевооружение, закупаются новая современная техника и оборудование… Наряду с Балашовским сахарным комбинатом устойчиво работают и другие наши крупные промышленные предприятия: ООО «Мак-Пром», ООО «Балтекс» (за последние годы инвестиции в это предприятие превысили 1,3 млрд рублей).

Удачным выдался год и для сельхозтоваропроизводителей. Это особенно отрадно, ведь 2016 год в Саратовской области был объявлен Годом хлебороба. И балашовские хлеборобы не подвели – собрав рекордный урожай свыше 300 тысяч тонн зерновых и зернобобовых, по праву завоевали уже в 17-й раз переходящий приз губернатора области кубок «Золотой колос». Еще одного почетного трофея – приза губернатора «Солнечный цветок» было удостоено ООО «Полесье», признанное самым крупным свекловодческим хозяйством. Правда, увы, не обошлось без «ложки дегтя»: в результате вспышки африканской чумы свиней (АЧС) на территории района пришлось уничтожить почти шесть тысяч голов свиней. Впрочем, справедливости ради надо отметить, что АЧС в 2016 году затронула не только Балашовский район, но и многие другие районы Саратовской области. Серьезно пострадали от этого заболевания животных и хозяйства в других регионах страны.

Были серьезные успехи и в спорте, в культуре, в учебе. Балашовских спортсменов, артистов, лучших учащихся - победителей различных предметных олимпиад, конкурсов хорошо знают и уважают не только в Саратовской области, но и далеко за ее пределами.

Может быть, не все знают, но в свое время А.Н.Мельников, будучи уже дипломированным инженером-строителем-технологом, защитил кандидатскую диссертацию по политологии на тему «Особенности становления местного самоуправления в России». Потому журналистам особенно интересно было узнать, как сегодня, уже с высоты занимаемой должности главы БМР, он видит особенности развития Балашовского района.

- Знаете, во все времена (и при царизме, и в советский период, а уж в рыночных отношениях, так тем более) здесь всегда все было по-особенному, - подчеркнул Александр Николаевич. - Подавляющее большинство здешних руководителей всегда были самостоятельные, самодостаточные, уважаемые личности. И эта самостоятельность никогда не шла во вред общему делу. Разумеется, бывали отдельные «перегибы на местах». Но эти исключения лишь подчеркивали общее правило. Вспомните, какие были в свое время в городе производственные мощности, какие огромные трудовые коллективы были задействованы в работе… К сожалению, определенный разорительный период в стране коснулся и нас. Но я очень надеюсь, что худшие времена мы миновали, и впереди нас ждет только рост и обновление. И вот здесь, на этом этапе развития, вновь проявится та самая особенность местного самоуправления Балашовского района. И в нужный момент появится и проявится молодой, грамотный, квалифицированный и устраивающий всех руководитель (возможно, он будет из местных), который и поведет район дальше. Во всяком случае, одну из главных для себя задач я вижу в том, чтобы подготовить себе достойную замену…

В числе прочих был задан и вопрос о том, намерен ли глава менять команду управленцев, доставшуюся ему еще от Ю.Е. Щербаковой, и если намерен, то кого конкретно он видит на ключевых позициях.

- Нет, что-то кардинально менять в команде я пока не намерен, - заверил журналистов глава БМР. - Сейчас вникаю в то, как работает система, пытаюсь разобраться в нюансах. Чем я занимаюсь каждый день с половины восьмого и до десяти вечера? Знакомлюсь с хозяйством. Могу сказать, что за эти недели и месяцы я провел столько встреч с людьми, в том числе и побывал на различных торжественных мероприятиях, сколько у меня не было, наверное, за всю предыдущую жизнь. Вопросов много, но постепенно приходит и понимание, по какому пути идти, какой вектор выбрать. Первое – это административные кадры. Необходимо, на мой взгляд, усилить некоторые приоритеты в работе администрации, в частности, с имуществом муниципалитета, его эффективным использованием. Другими словами, весь экономический блок. В свое время в работе администрации стоял вопрос оптимизации всего и вся. Это в том числе привело и к такому удивительному результату, что сегодня в районе не оказалось должности эколога. При этом не стоит забывать, что 2017 год в стране объявлен Годом экологии… Сложилась многоступенчатая структура власти, когда есть администрация, есть бюджетные предприятия, есть казенные… А взаимосвязи, эффективной обратной связи нет. Существующая структура не всегда позволяет оперативно решать какие-то важные вопросы…

Окончание в "БП" №№26-27 от 21 февраля.