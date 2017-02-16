Зажигательные танцы, красивые мелодии в исполнении юных талантов, заполненный «под завязку» зрительный зал. Именно так, «на высокой ноте», в Центре дополнительного образования «Созвездие» (директор О.Е. Уварова) на днях прошел благотворительный концерт

«Ради жизни на Земле».

Творческое мероприятие состоялось в рамках традиционной благотворительной акции «Помоги детям – поделись теплом!», которая проводится в нашем районе вот уже в 15 раз подряд. А свои лучшие концертные номера местным школьникам продемонстрировали учащиеся городских и сельских школ, а также воспитанники ЦДО «Созвездие», увлекающиеся музыкальным творчеством.

Между тем ведущая благотворительного мероприятия, куратор отдела «Вдохновение.ру» Е.В. Ряснянская особо отметила, что денежные средства, полученные от продажи билетов на нынешний концерт (20 790 рублей), были переданы в общий денежный фонд акции «Помоги детям – поделись теплом!». С другой стороны, Елена Владимировна рассказала и о результатах благотворительной акции «Детский орден милосердия», финансовые средства от которой (26 830 рублей) пошли непосредственно на конкретную поддержку детей-инвалидов.

Ну, а в ходе самого концерта юных любителей музыкального творчества порадовали Алена Сидорова (СОШ №6) и Анастасия Пустовалова из СОШ №12, исполнившая песню «Нас бьют, а мы летаем», «джаз-мэн» Артём Мялкин (с. Репное) и Анна Майборода (СОШ №5), Антон Прохоркин из села Хоперское, Дарья Белоцерковская (СОШ №16), Марина Глебова (СОШ №3), учащиеся гимназии №1.

Целый «каскад» танцевальных номеров представили на суд зрительской общественности хореографическая группа ансамбля «Элегия» и танцевальное трио студии «Дебют» (ЦДО «Созвездие»), ученики СОШ №15 (со своим «Школьным вальсом»), ансамбль «Непоседы» (опять же из «Созвездия») и многие другие ребята.

Словом, концерт получился достойным и позволил ещё раз обратить внимание юных балашовцев на сферу благотворительности.

"БП" №№24-25 от 16 февраля.