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Четверг, 16 февраля 2017 год

 

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

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"В огне Сталинграда"

Сталинградская битва (17 июля 1942 – 2 февраля 1943 гг.) вошла в историю не только Второй мировой войны, но и, вообще, в историю войн как одно из самых масштабных сухопутных сражений.
 

Окончание Сталинградской битвы (2 февраля) отмечается в нашей стране как один из памятных дней воинской славы России. В нынешнем году победе на берегах Волги исполнилось уже 74 года. К этой дате и было приурочено торжественное мероприятие «В огне Сталинграда», прошедшее на днях в Центре дополнительного образования детей «Созвездие». В мероприятии приняли участие гимназисты гимназии им. Ю.А. Гарнаева, учащиеся ряда городских школ, а также воспитанники клубов  «Поиск», «Радуга», «Лидер», «Щит и меч», курсанты школы юных космонавтов… В качестве почетных гостей были приглашены ветеран Великой Отечественной войны, участник Сталинградской битвы И.П. Руднев, а также председатель РОО «Ветераны войны и труда автомобильного транспорта» В.И. Кузнецов.
Затаив дыхание, ребята слушали рассказ бывшего полкового разведчика, очевидца пленения командующего 6-й полевой армией вермахта, фельдмаршала  Ф. Паулюса советскими солдатами в подвале одного из универмагов Сталинграда, Ивана Петровича Руднева  о Сталинградской битве, о боевом пути ветерана, о друзьях-однополчанах… Зал стоя приветствовал одного  из, увы,  немногих оставшихся в живых балашовских солдат Победы. 
Кроме Ивана Петровича к нынешнему поколению молодых людей обратились и уже упоминавшийся гость из Москвы В.И. Кузнецов, и начальник отделения  военного комиссариата по г. Балашову, Балашовскому и Романовскому районам Ю.А. Моисейченко.
Надо заметить, что выступления чередовались кадрами кинохроники военных лет, снятыми в том числе и в разрушенном и пылающем, но так и не оставленном Сталинграде.
Участники мероприятия почтили минутой молчания память всех погибших не только в Сталинградской битве, но и в целом в Великой Отечественной войне, после чего курсанты школы юных космонавтов и воспитанники клуба «Щит и меч» возложили мемориальную гирлянду к монументу Славы в парке Куйбышева.   
Завершилось же мероприятие общим фото на память.
"БП" №№24-25 от 16 февраля.

 
 