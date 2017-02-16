Назван победитель районного конкурса "Учитель года"

Не успеешь и глазом моргнуть, как снова подходит финал районного конкурса профессионального педагогического мастерства «Учитель года». Кто бы мог подумать, что в Балашовском районе это творческое состязание проходит уже в 20 раз! В юбилейный, 2017 год, в нем приняли участие четыре педагога. Помимо основательной подготовки к каждому этапу, конкурсантам потребовалось изрядное мужество. Хотя чего-чего, а уж этого у наших учителей предостаточно.



Ведущие финала, победители конкурса «Педагогический дебют» Алексей Булгаков и Юлия Ребрина, напомнили этапы конкурса «Учитель года-2017». После заочного «Интернет-ресурс» последовали пять очных: методический семинар, урок в незнакомом классе, педагогический совет, мастер-класс, темы которых в той или иной степени связаны с Годом экологии. Заключительное испытание «В делах ученика – учитель вечен!» превратило финал в яркий концерт, на котором конкурсанты смогли проявить себя с новой стороны. Площадками проведения конкурса выступили гимназия им. Ю.А. Гарнаева, школы №№ 3, 15, Центр дополнительного образования «Созвездие». А выступления участников оценивало жюри, в состав которого вошли сотрудники управления образования, центра информационно-методического и технического обеспечения учреждений образования БМР, районной профсоюзной организации работников образования и науки, руководители районных методических объединений. Так что экспертная комиссия была не только компетентной, но и многочисленной. На большом экране был представлен фоторепортаж с этапов конкурса, самые яркие и запоминающиеся моменты.

Если обратиться к истории, то за 20 лет в конкурсе «Учитель года» приняли участие 146 учителей Балашовского района. Их педагогический стаж варьируется от 5 до 25 лет. Несмотря на то, что к этапам конкурса нужно основательно готовиться, подчас участие в нем оказывается весьма оправданным ещё и по той причине, что учителям-победителям и призерам удается значительно продвинуться по карьерной лестнице. Л.Н. Бокова вообще стала заместителем председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.Так что конкурс профессионального педагогического мастерства - хороший способ привлечь к себе внимание.

Да и как тут не заметить наших педагогов? Учитель истории и обществознания гимназии № 1 А.С. Дьячин отметил, что для того, чтобы работать в школе, нужно быть супергероем. Он, надев шляпу, выступил в роли Джеймса Бонда, в арсенале которого – мел, указка, учебник истории. Ему на помощь всегда готовы прийти другие супергерои, коллеги-учителя. Что и говорить, профессия учителя и впрямь героическая, со множеством непредвиденных ситуаций.

Учителя русского языка и литературы школы № 5 М.Н. Куликову балашовцы знают, прежде всего, как певицу. Марина Николаевна много лет выступает на различных концертах и мероприятиях города. Молодой педагог призналась, что с детства мечтала стать учителем и принять участие в конкурсе педагогического мастерства. Мечта сбылась.

Выступление учителя физики школы с. Тростянка А.В. Фадеева включало в себя репортаж. На камеру Алексей Владимирович рассказал своей ученице и всем нам, почему он выбрал эту ответственную и трудную профессию.

Учитель биологии школы № 3 Т.С. Князева вместе с учениками исполнила зажигательный танец.

По традиции церемонию награждения открыла председатель районной организации профсоюза работников образования и науки Н.А. Юшкова. В этот раз специальный приз за сохранение и развитие лучших традиций педагогики был вручен М.Н. Куликовой. Дипломами и денежными призами отмечены все конкурсанты. Цветы и награды вручали представители городской и районной властей.

Итак, призовые места распределились следующим образом. На третьем месте – М.Н. Куликова, второе поделили А.В. Фадеев и Т.С. Князева. Победителем стал А.С. Дьячин. «Спасибо организаторам конкурса, участникам, с которыми у меня сложились дружеские отношения, и, конечно, коллективу гимназии, который меня очень поддерживал, - поблагодарил Алексей Сергеевич. – Не забуду этого. Спасибо!».

Очевидно, что помощь коллег финалисту районного этапа потребуется и в дальнейшем: он проходит в следующий, региональный тур. Остальные же участники могут перевести дыхание. Хотя по большому счету, работа современного учителя – это круглогодичный конкурс профессионального мастерства и терпения.

"БП" №№24-25 от 16 февраля.