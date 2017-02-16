Много лет на территории нашего района проходит акция «Помоги детям, поделись теплом». Её цель – помочь детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Каждый старается помочь ребятишкам в меру своих возможностей. В Центре культуры БМР состоялся благотворительный марафон. Артисты подготовили спектакль и номера, а зрители – приобрели билеты. Все в выигрыше.

Марафон открыл Балашовский драматический театр постановкой «Вишневая косточка». «Спектакль поставлен по мотивам русских народных сказок, - обратилась к зрителям перед его началом директор БДТ Т.В. Чучкова. – Они учат нас добру, взаимовыручке, состраданию». Спектакль рассчитан на детей. Среди присутствующих было немало воспитанников детских садов с сопровождающими. Стоимость входного билета невысокая – 100 рублей. А сколько удовольствия от постановки! Смеялись и взрослые, и дети, когда Баба Яга вместе с Мишей отгадывали, в какую ёлочку Кощей превратил внучку Яги Василису Прекрасную. Порой неизвестно, на что интереснее было смотреть: на сцену или на реакцию детей, повстававших со своих мест, большими глазами наблюдавших за двумя неугомонными сказочными персонажами, вскрикивающих при ударах грома, когда происходило волшебство, то и дело старавшихся подсказать героям правильный выбор. «Я знаю, знаю, какая ёлочка Василиса!», - шептала девочка, сидящая рядом.

В тот же день в 5 часов вечера состоялся ежегодный концерт детских творческих коллективов Центра культуры БМР «От сердца к сердцу». Цена билета составила всего 50 рублей. Свободных мест в зале не было. Для балашовцев выступили народный танцевальный коллектив «Flash Dance», театральная студия «Дар», танцевальные коллективы «Мультяшки», «Капельки», вокальные группы «Карамельки», «Кристалл», «Малинки», а также театр молодежной моды «Алексия» и коллектив «Звездочки».

Всего за этот день удалось собрать более 50 тыс. рублей. Все они пойдут на благие цели.

"БП" №№22-23 от 14 февраля.