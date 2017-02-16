30 километров - с ветерком!

В то время, когда участники российской лыжной сборной выигрывали золотые медали на этапе Кубка мира в южнокорейском Пхёнчхане – столице зимних Олимпийских игр 2018 года, наши поклонники лыжного спорта тоже отнюдь не скучали.

На лыжном стадионе близ села Репное проходили традиционные лыжные соревнования, посвященные памяти воинов Великой Отечественной войны и других военных конфликтов. Турнир получился представительным и собрал под свои «знамёна» 145 лыжников, которые представляли не только Балашовский район, но и Саратов, и Балаково, Калининск и Базарный Карабулак, Воронеж, Борисоглебск, Уварово и Поворино.

В зависимости от возрастных особенностей спортсмены соревновались на различных дистанциях. Так, юные лыжники 14-15 лет бежали 10 километров. Юноши и девушки 16-17 лет, а также женщины преодолевали 20-километровую дистанцию. Мужчины боролись на полумарафонской - 30-километровой – трассе.

Конечно, соревнования получились очень даже напряженными, эффектными и вызвали немалый интерес у спортивной общественности района. Ведь преодолеть столь многотрудную полу-марафонскую дистанцию, в самом деле, весьма престижно и почетно. Однако лидерам лыжного турнира удалось это быстрее всех и, несмотря на прошедший накануне снегопад, с приличным временем.

Победителями и призерами в абсолютном зачете среди мужчин стали Артем Золотарев (1 место; Воронеж), Николай Кулешов (2 место; Калининск) и Данила Якубович (3 место; Саратов). В свою очередь, на пьедестал почета в абсолютном зачете среди женщин поднялись Анастасия Калинина (1 место; Саратов); Маргарита Кобзева (2 место; Балашов), Кристина Бирюкова (3 место; Саратов).

Уверенно заявили о себе и балашовские лыжники, которые вошли в число сильнейших в целом ряде возрастных номинаций. Так, в возрастной группе спортсменов 35 – 39 лет у мужчин в тройку призеров попали исключительно балашовцы: 1) Алексей Чиченков, 2) Андрей Хользунов, 3) Николай Жарков. В возрастной группе лыжников 40 – 44 года первым был Александр Петухов. На втором месте здесь - Александр Саяпин.

Среди женщин наиболее успешной оказалась для балашовских лыжниц возрастная группа 30 – 39 лет, где победу праздновала Людмила Пыркова, а Анна Почивалова заняла третье призовое место. Также третьей в своем возрасте (18 – 29 лет) финишировала и Валентина Громова.

Примечательно, что главным спонсором соревнований выступило ООО «РегионАгроСервис» (директор Д.А. Шабаров). В свою очередь, в ходе торжественной церемонии награждения победителям в абсолютном зачете в качестве подарка вручили телевизоры, а призерам – бытовую технику. Между тем победители и призеры по возрастным номинациям были награждены кубками и грамотами.

И ещё. Соревновательный лыжный сезон у нас отнюдь не завершен. И уже вскоре, 26 февраля, в 12.00 часов, на лыжном стадионе близ Репного возьмёт старт традиционный межрегиональный лыжный марафон «Банзай», куда приглашаются все желающие.

"БП" №№22-23 от 14 февраля.