"Я, конечно, вернусь..."

Так, строчкой одной из самых известных песен Владимира Семеновича Высоцкого, была названа концертная программа Клуба авторской песни «Привал», которую члены клуба представили 25 января, в 79-й день рождения поэта, в Центре культуры БМР.

В этот день случайных людей не было ни в зале ЦК, ни на сцене. Здесь собрались истинные ценители и почитатели таланта поистине народного актера, поэта, композитора. А потому практически каждый номер концертной программы (основу которой составили такие известные и всеми любимые песни Владимира Семеновича, как «Песня о друге», «Лирическая», «Прерванный полет», «Песня о звездах», «Райские яблоки» и многие другие) зрители не просто воспринимали на ура, но и дружно подпевали артистам. Кстати, об артистах. Для балашовских ценителей творчества В.С. Высоцкого в этот день работали: Андрей Конаныхин, Светлана Бакаева, Алина Ланина, Галина Клишина, Юрий Долгов, Юлия Воронина, Виталий Шелюто, Мирослав Мазалов, Алексей Власов, Николай Зернов, Николай Загудаев, Наталья Алексеева, Галина Овчаренко, Екатерина Вьюркова, Павел Кощеев, театральная студия «ДАР», Елена Пазовская.

Хочется сказать им большое спасибо за те минуты истинного наслаждения и радости, которые они доставили зрителям своим концертным выступлением. Ну и, разумеется, с днем рождения, Владимир Семенович! Как говорится, Высоцкий forever!

"БП" №№20-21 от 9 февраля.