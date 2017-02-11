Расти, рыбка, большая и маленькая...

В администрации Балашовского муниципального района состоялось рабочее совещание, посвященное обсуждению проблематики развития в правобережных районах области такой важной отрасли экономики, как рыбоводство.

Наряду с представителями министерств сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии Саратовской области, комитета охотничьего хозяйства и рыбоводства, Нижне-Волжского бассейнового водного управления, Волго-Каспийского территориального управления Росрыболовства, глав районов, представителей управлений сельского хозяйства, руководителей рыбоводческих хозяйств в работе совещания приняли участие и заместитель председателя областного правительства А.А. Соловьев, и министр сельского хозяйства Саратовской области Т.М. Кравцева, а также первый заместитель главы администрации БМР А.А. Москалев.

К слову сказать, тема развития рыбоводства для нашей зоны далеко не нова. Как отметил в своем вступительном слове заместитель председателя областного правительства А.А. Соловьев, год назад в рамках такого же выездного совещания в той же 16-й комнате администрации БМР эта проблематика уже обсуждалась. И тогда были обозначены многие факторы, препятствующие должному развитию этой важной отрасли сельского хозяйства. К примеру, многие участники того совещания жаловались на чиновничьи проволочки при оформлении прудов и рыболовных участков. Тогда же были даны и некоторые конкретные поручения, которые должны были дать дополнительный импульс развитию в нашей зоне рыбоводства вообще и разведению прудовой рыбы, в частности.

По словам А.А. Соловьева, проблемы отсутствия взаимодействия и понимания со стороны федеральных чиновников в этом отношении на территории Саратовской области сняты. У людей, желающих заниматься разведением рыбы, сегодня есть возможность приехать, свободно подать необходимые документы, в рамках законодательных норм получить решение того или иного вопроса. Конечно, ряд противоречий на уровне водного, земельного законодательств пока еще сохраняется. Но уже в наступившем году они должны быть сняты.

В том, что рыбоводство – отрасль для Саратовской области весьма перспективная, сошлись все участники рабочего совещания. Министр сельского хозяйства Саратовской области Т.М. Кравцева подчеркнула, что в Приволжском федеральном округе наша область занимает лидирующие позиции в производстве именно прудовой рыбы. В целом же по России наш регион по этому показателю входит в десятку лучших. Только в минувшем году в Саратовской области было произведено более пяти тысяч тонн прудовой рыбы. Это на два процента больше, чем в 2015 году. В том числе и поэтому на 2017 год для Саратовской области целевые индикаторы определены с коэффициентом роста…

Цифры, надо признать, впечатляющие. Однако дьявол, как известно, кроется в деталях. А вот детали то как раз и не особо радуют. Дело в том, что в производстве прудовой рыбы наблюдается определенный перекос в пользу Заволжья. Правобережье, увы, в этом отношении пока заметно отстает.

Сегодня производством рыбы в области занимаются порядка трех сотен хозяйств разных форм собственности. Для этих целей используется 691 пруд общей площадью свыше 7 тысяч гектаров. Саратовскую рыбку хорошо знают и любят не только в нашем регионе, но и в соседних Тамбовской, Пензенской, Самарской, Волгоградской областях.

Что касается Балашовского муниципального района, то у нас насчитывается 220 водных объектов (общая площадь их превышает две тысячи гектаров). По словам первого заместителя главы администрации БМР А.А. Москалева, в прошлом году в Балашовском районе было произведено 214 тонн прудовой рыбы, которая практически вся была реализована на рынках города Балашова. Александр Алексеевич рассказал о своем видении того, каким образом балашовские предприниматели будут развивать и расширять рыбоводство в районе в ближайшие годы.

В числе выступивших на совещании были также первый зам. главы Калининского муниципального района А. Цаплин, глава КФХ из Новобурасского района Д. Захаров, заведующий кафедрой кормления, зоогигиены и аквакультуры СГАУ им. Вавилова А. Васильев, которые поделились своим практическим опытом налаживания производственного процесса индустриального рыбоводства: разведения, выращивания, кормления и реализации рыбы.

Кстати, довольно много внимания на совещании уделялось именно вопросам реализации и переработки рыбы. Если еще относительно недавно одним из главных препонов для наращивания производства прудовой рыбы являлось отсутствие собственных комбикормов, то теперь, с налаживанием производства комбикормов на предприятиях ООО «Агроресурс» (Аркадакский район) и «АгроДиет» (Саратовский район), проблема эта, по сути, снята с повестки дня. Зато со всей очевидностью встает вопрос переработки рыбы. Сегодня в области переработкой рыбы занимаются около 40 предприятий и относительно небольших цехов. Вместе они производят продукцию свыше 300 различных наименований. По результатам 2016 года, к примеру, производство вяленой рыбы возросло, в сравнении с годом 2015-м, в 1,6 раза. Это говорит о том, что данный вид продукции пользуется спросом, и его производство надо развивать. Недавно в ассортименте рыбоперерабатывающих предприятий области впервые появились снеки солено-сушеные, которые также пришлись весьма по душе потребителям.

Министр природных ресурсов области Д. Соколов напомнил присутствующим, что 2017 год объявлен в России Годом экологии. Поэтому чиновник порекомендовал предпринимателям, работающим на водоемах, привести в порядок как сами водоемы, так и прилегающие к ним территории…

Одним из итогов нынешнего совещания стало понимание того, что многие проблемные вопросы для саратовских рыбоводческих хозяйств удалось решить. Как отметил один из участников совещания, «мы сегодня знаем, как выращивать рыбу, где и по каким ценам закупать малька, корма… Теперь главное – сбыт и переработка продукции». По-видимому, именно эти задачи - переработка рыбы и последующий экспорт уже готовой продукции – и станут определяющими на нынешний год как для минсельхоза области, так и для правительства в целом.

"БП" №№20-21 от 9 февраля.

