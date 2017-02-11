День студентов - на коньках

Беспечный отдых на коньках и увлекательные конкурсы, зажигательное хоккейное шоу и удивительная, неповторимая атмосфера молодёжного праздника. Пожалуй, именно такими останутся воспоминания об общегородской «Ледовой вечеринке», посвященной Дню российского студенчества, у тех балашовцев, кому посчастливилось побывать в тот вечер на хоккейной площадке СОК «Олимп».



Впервые организованная Молодежным парламентом при Собрании депутатов БМР, местными отделениями ВОО «Молодая Гвардия Единой России» и ВОО «Российский Союз Молодежи», а также местным отделением ВПП «Единая Россия» эта празднично-оздоровительная акция собрала «под свои знамена», по данным администрации БМР, порядка 300 юношей и девушек различного возраста.

В свою очередь, оригинальная программа молодёжного действа, ведущим которой выступил В.А. Заикин, включала эффектные флешмобы и танцы под современные мелодии, спортивные состязания и эстафеты, да и просто массовое катание на коньках. К примеру, особенно ярким (в прямом смысле) в Татьянин день оказалось выступление хоккеистов Балашовской ДЮСШ, которые не только продемонстрировали завидное спортивное мастерство, но и показали отменное владение хоккейным инвентарём, который буквально горел у них в руках…

Побывали здесь и представители органов власти: председатель Собрания депутатов Балашовского муниципального района П.М. Петраков, начальник управления культуры, спорта и туризма администрации БМР С.А. Коблов. В свою очередь, от всей души поприветствовали студенческую «братию» председатель комитета по социальным вопросам, делам молодежи, спорту и туризму Собрания депутатов БМР И.А. Бобровникова, заместитель председателя комитета Собрания депутатов Р.А. Логинов, лидер местного отделения «Молодой Гвардии Единой России» Д.И. Власов, а также заместитель председателя Молодежного парламента Д.И. Туровский.

Кроме того, в ходе акции были разыграны сертификаты и абонементы от спонсоров акции: фитнес-студии «Mixfit», спортивного клуба «Пересвет», развлекательного комплекса «Спартак», лазертаг-клуба "Балашовский рубеж", батутного центра "Адреналин Jump" и плавательного бассейна "Университетский».

Словом, на сей раз День российского студенчества на балашовской земле прошел весьма оригинально и, видимо, заложил новые, добрые традиции.

"БП" №№20-21 от 9 февраля.