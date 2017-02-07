В соответствии с графиком приема граждан руководителем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области с выездом в территориальные следственные отделы на февраль 2017 года 09 февраля 2017 года с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут в здании следственного отдела по г. Балашов следственного управления Следственного комитета России по Саратовской области

будет осуществляться личный прием граждан руководителем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области генерал-лейтенантом юстиции Николаем Владимировичем Никитиным по адресу: ул. Пугачевская, д. 340, г. Балашов, Саратовская область.

Предварительная запись на личный прием осуществляется по телефону 8(845-2) 28-38-46 до 17 часов 00 минут 08.02.2017.

