Валерий Радаев: "Мы обозначили, что Саратовская область - лидер, мы будем к этому стремиться"

На телеканале "Россия-1" вышла передача "От первого лица"

Губернатор — о бюджете:

- Самое главное, что мы доказали в 2016 году, — то, что Саратовская область продолжает устойчивое развитие, уверенно и целеустремлённо. Если сравнивать 2012 год и 2016 год: в 2012-м у нас закредитованность области была на 80% банковскими кредитами. И работа за все эти годы позволила нам впервые спланировать в 2016 году бездефицитный бюджет, исполнить его, ни рубля заимствований не провести. Мы встречались с наукой, мы встречались с высшей школой, мы встречались с экспертами, с ведущими экономистами в стране, с Правительством Российской Федерации, с полпредством. Анализировали, почему это произошло, и как выйти из этой ситуации. Эта работа большого количества специалистов на результат. Результат такой: если в 2015 году у нас в бюджете было плюс 3 миллиарда рублей, а в 2016 году — плюс 7 миллиардов по доходам. И тот рост, который мы обозначили по доходу в 114%, мы практически его исполнили. В это и наши специалисты до конца не верили, что это можно было сделать. И мы сдавали свои прогнозы в Минфин Российской Федерации, и там к нам претензии были, что завышенный рост. И депутатский корпус сомнения высказывал, а мы исполнили! И это, я считаю, наша главная победа — победа, которая дает внутренний настрой на позитив, которая даёт сигнал о том, что есть резерв, над которым надо работать. Надо сбалансировать систему по доходам, сбалансировать систему по отчислениям, по тем налогам, которые собираются на территории нашей области в федеральный бюджет. Тогда мы будем говорить не только о том, что мы плюсом собрали, тогда у нас будет бюджет развития. Вот главная задача всей этой работы — чтобы мы были самодостаточны. Это один из самых главных итогов работы в 2016 году.



О промышленности:

- Промышленность в 2016 году продемонстрировала рост почти 5% — это очень хорошая динамика, это, прежде всего, устойчивость. Надо сказать, что за последние пять лет мы практически ввели восемь совершенно новых промышленных предприятий. Что нам это дало? Они еще не вышли на полную проектную мощность, но уже в 2016 году произвели продукции на 20 миллиардов рублей.

По итогам шестнадцатого года мы можем говорить о занятости. На рынке труда ситуация стабильная. Надо сказать, где-то создали 12 тысяч рабочих мест. А это заработная плата, это доходы, это семейный успех, это рост и благополучие. Вот это главное.

Что касается новых производств. Я сказал, что мы уже сделали — ввели в работу новые предприятия. Да, в 2016 году мы заложили строительство двух новых заводов. Это «СНФ-Восток», совместное предприятие «Лукойла» с площадкой «Оргсинтез» на территории Саратовской области и французской фирмы. Мы приступили уже к строительству, и я думаю, что 2017 год будет решающим в этом цикле, потому что велись подготовительные работы, и очень необходимый продукт будем выпускать для нефтедобывающей и газоперерабатывающей промышленности. Ну, и нам принципиально важно, что предприятия экспортно ориентированное. Но, самое главное, сырьевая база находится у нас в Саратове, то есть, на предприятии «Оргсинтез».

Второе предприятие в Балакове, это «РусГидро», совместное с австрийцами производство, «с нуля», в чистом поле. Это будет совершенно новый кластер тяжелого машиностроения. Это очень габаритное изделие — сама турбина. Это не только решит вопрос нашей саратовской гидроэлектро-станции — смены оборудования, замены турбины, но это по всем каскадам России. Это тоже очень современное и очень важное для нас предприятие, работники которого тоже будут получать хорошую заработную плату, и есть хорошая программа на несколько лет работы в этом направлении.

Ну, и нельзя не сказать, что мы очень долго боролись с нашими коллегами по ПФО. Рассматривали и практически завершили в 2016 году все эти конкуренции. «Химпроминжиниринг» — такая фирма есть в «Рос-атоме», которая занимается сегодня современными материалами. Учитывая, что у нас хорошая кафедра химии в университете, у нас уже есть несколько предприятий, которые ранее этим занимались, химическая промышленность хорошо развита, есть специалисты, есть основа. И они выбрали все-таки не Татарстан, его особую экономическую зону, а выбрали Саратов, и учитывая, что у нас есть экономически хорошая промышленная площадка на территории «Оргсинтеза», мы рассмотрели эти мероприятия. Сегодня достигнуты предварительные соглашения, достигнута договоренность, что будет совершено строительство нового завода с сов-ременнейшим оборудованием. Первый этап стоимости 6 миллиардов рублей. В итоге мы будем выпускать современнейшие материалы.

Участие в госпрограммах по поддержке промышленных предприятий:

- Хотел бы несколько слов сказать про нашу оборонную промышленность — учитывая, что тут самая поддержка что ни на есть Правительства Российской Федерации. Есть оборонзаказ, который работает до 2018 года. Сейчас просматривается второй этап — до 2025 года. И надо отметить, вот в этом госзаказе наши все 27 предприятий оборонно-промышленного комплекса, плюс наши вспомогательные предприятия очень хорошо работают. И рост 10 процентов, а по 2016 году — 15%. Но мы должны помнить одно — это бесконечно не может продолжаться, поэтому мы должны искать альтернативу, то есть — выход на гражданскую продукцию. У нас есть успешно работающие предприятия, которые действуют в этом сегменте, и гражданская промышленность, и военная промышленность. Поэтому нам принципиально важно, что некоторые предприятия, как, например, энгельсский завод «Сигнал», который сегодня получил дополнительную поддержку из Фонда промышленности и, соответственно, уже перестраивает себя на другое направление, на гражданскую авиацию. Сейчас работаем с «Молотом», предприятием в Петровском районе. Они до конца года тоже подтвердили свою заявку и получат дополнительные ресурсы. Уже некоторые получили господдержку. Это наш завод по выпуску троллейбусов «Тролза». Наша позиция сегодня — именно через федеральную поддержку, через реорганизацию предприятия, во-первых, выйти на новые модели, а мы рассчитываем, что где-то 10 новых моделей будет, а главное, чтобы они были экологически правильными, удобными для наших жителей.

Надо отметить, что у нас сегодня предприятия всё-таки возрождаются. Когда-то закрывались, а теперь возрождаются. К примеру, завод зуборезных станков — сегодня практически парк сохранен, и уже приступили к изготовлению продукции на этом заводе. Нам важно не только запустить станки. Также важно исполнение заказов на том имеющемся технопарке. Самое главное сохранить имидж Заводского района, где рабочие специальности были востребованы.

Второй завод «Станко-шлиф» — тоже сохранили парк техники. Проходят испытания, практически заводу дали вторую жизнь.

Но и нельзя не сказать про кластер электроники. Это наше базовое предприятие «Алмаз», которое фактически присоединило к себе «Контакт» и еще одно предприятие Нижегородской области. Не нас к Нижегородской области, а к нам присоединили. Там тоже 800 работающих — это всё говорит о том, насколько сильные у нас кадры, исполняют ту государственную задачу, которую ставит руководство страны, министерство обороны, министерство промышленности Российской Федерации. Вот учитывая, что это хорошая историческая направленность, вот такой кластер сегодня создан именно в Саратовской области.

О сельском хозяйстве:

- Думаю, что для тружеников сельского хозяйства прошлый год был вдвойне праздничный, учитывая, что мы обозначили у себя в Саратовской области 2016-й Годом хлебороба, и это еще совпало с 80-летием Саратовской области. В целом можно с гордостью сказать - собрали урожай 4,4 млн тонн. Это лучший результат в Приволжском федеральном округе, это восьмой результат в Российской Федерации. Но это не предел наших возможностей. При сегодняшних технологиях, технической оснащенности, конечно, результат должен быть выше, и к этому надо стремиться.

Почти 500 тонн зерновых мы отправили на экспорт. Экономика в сельском хозяйстве должна быть стабильной, учитывая, что новые формы господдержки, которые отрабатываются в сельском хозяйстве. Спасибо руководству страны, Минсельхозу России, которые поддержали тружеников села в направлении растениеводства, мелиорации. Больше всех собрали подсолнечника, овощей открытого и закрытого грунта. Есть хорошие показатели, которые отражают экономику в сельском хозяйстве. В области обновился парк комбайнов и тракторов, техническая оснащенность выходит на другой уровень. Обеспеченность рыбой в последние годы, конечно, «хромала». В 2016 году нашим жителям мы практически 3 тысячи тонн доставили рыбы. Развиваются и прудовые хозяйства, которые произвели около 5 тысяч тонн рыбы в целом на территории области. В этом секторе мы будем себя обеспечивать.

Можно с уверенностью сказать, что у нас есть небольшой, но рост и по численности поголовья в животноводстве. Есть случаи чрезвычайных ситуаций АЧС. Мы видим, что происходит с дикими животными, практически по всей территории Саратовской области. Соответственно, это отражается и на личных подворьях. Наносится ущерб экономический, моральный. Мы вынуждены принимать жесткие меры. И люди относятся к этому с пониманием. Нам нужно как можно быстрее минимизировать эту проблемную ситуацию, потому что она отражается на ведении животноводства. А у нас основа — личные подсобные хозяйства, фермерские хозяйства. Здесь надо замещение производить, развивать другие направления животноводства. Такие комплексные подходы будем определять.

Мои слова благодарности, в очередной раз, труженикам сельского хозяйства.

Сегодня есть все основания сказать, что урожай 2017 года будет не хуже, чем 2016-го. У нас по озимым культурам, во-первых, рост по площади, а во-вторых, их состояние совершенно другое. Будем надеяться на успехи с урожаем в 2017 году.

Окончание в "БП" №№18-19 от 7 февраля.