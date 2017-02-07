Общественный совет БМР: сформирован президиум, намечен план работы...

Первое в наступившем году заседание обновленного состава Общественного совета Балашовского муниципального района, которое состоялось 26 января, началось с… поздравлений его председателя В.А. Половинко с 99-м днем рождения одного из старейших изданий Саратовской области газеты «Балашовская правда». Признаться, было приятно…



В заседании Общественного совета, кроме его членов, приняли участие глава БМР А.Н. Мельников, председатель Собрания депутатов БМР П.М. Петраков, глава администрации МО город Балашов С.Ю. Александров, заместитель главы администрации БМР по социальным вопросам, начальник управления образования Л.И. Рымашевская.

Повестка дня нынешнего заседания содержала три вопроса: «Утверждение состава президиума Общественного совета БМР», «Утверждение перспективного плана работы Общественного совета», «Рассмотрение проекта постановления администрации Балашовского муниципального района «О внесении изменений в постановление администрации Балашовского муниципального района «Об определении требований к закупаемым муниципальными органами, подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) для обеспечения нужд Балашовского муниципального района».

Члены Общественного совета удовлетворили просьбу депутата Собрания депутатов БМР, руководителя местного отделения общественной организации «Союз десантников России» Г.Я. Гладких о включении в состав Общественного совета БМР ветерана МВД А.А. Баринова.

В ходе обсуждения первого вопроса повестки дня был избран президиум Общественного совета БМР, куда, в частности, вошли Морозова Ольга Ивановна (возглавит комиссию Общественного совета по социальной политике, культуре и работе с молодёжью); Н.И. Ерёмин (комиссия по вопросам жилищно-коммунального хозяйства); А.К. Мусенов (комиссия по вопросам предпринимательства и экономического развития); В.П. Кузьмин (комиссия по сельскому хозяйству и работе с поселениями); Ю.И. Пятрин (комиссия по проведению общественной экспертизы нормативно-правовых актов); А.Ф. Штурбабин (комиссия по связям с общественностью и СМИ).

Был также обсужден и утвержден перспективный план работы Общественного совета Балашовского муниципального района на ближайшее время.

С информацией по третьему вопросу перед членами Общественного совета и другими участниками заседания выступила заведующая сектором организации закупок администрации Балашовского муниципального района Н.П. Маслова.

В ходе заседания Общественного совета БМР выступил и глава Балашовского муниципального района А.Н.Мельников.

Александр Николаевич кратко ознакомил членов Общественного совета района с состоянием дел в муниципалитете, коснулся наиболее важных и проблемных вопросов. В частности, глава подчеркнул, что практически закончена работа по экспертизе городских очистных сооружений, и сейчас идет согласование трассы коллекторов. Кроме того, район довольно активно включился в работу по реконструкции здания драматического театра, открытие которого должно состояться уже в октябре нынешнего года. Сообщил глава и о том, что Балашовский район включен в федеральную программу по очистке реки Хопёр и благоустройству прилегающей территории.

"БП" №№18-19 от 7 февраля.