Симфония жизни, мужества и борьбы

27 января 1944 года блокада героического Ленинграда была полностью ликвидирована. В этот день небо непокорённого города окрасилось разноцветными вспышками салюта. В соответствии с Федеральным законом от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ «О днях воинской славы (победных днях) России» день 27 января ежегодно отмечается как День полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками (1944 год).

По многолетней доброй традиции патриотического воспитания подрастающего поколения в Балашовском краеведческом музее прошло знаковое мероприятие, посвящённое памятному событию Великой Отечественной войны.



Забегая вперёд, хочу отметить, что такого количества участников, пришедших сюда в этот морозный день, я давненько не видел и не припомню. Пришлось сотрудникам музея дополнительно расставлять стулья для многочисленных гостей, которых заботливая хозяйка балашовского храма истории и сокровищницы памяти встречала у входа в фойе и приветствовала лично. Среди них мы видим представителей ветеранских организаций, военного комиссариата города Балашов, Балашовского и Романовского районов, Учебной авиационной базы, учащихся Детской школы искусств №1 и их преподавателя Е.Г. Панкратову, заместителя начальника управления культуры, спорта и туризма администрации БМР П.А. Маштакова, тружеников тыла, педагогов, студентов и школьников.

Надо заметить, что тему сегодняшнего мероприятия организаторы и ведущие встречи Ирина Николаевна Степанюк и Екатерина Викторовна Проскуненкова озвучили, как «Ладога – дорога жизни». И, конечно, речь зашла как о защитниках блокадного Ленинграда, так и о его жителях, детях той страшной войны.

Наша справка: Знак «Жителю блокадного Ленинграда» учреждён решением исполкома Ленгорсовета от 23 января 1989 года. Согласно положению «О знаке «Жителю блокадного Ленинграда», памятный знак вручается прожившим не менее четырёх месяцев в Ленинграде в период блокады (с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года). В соответствии с федеральным законом «О ветеранах» лица, награждённые знаком «Жителю блокадного Ленинграда», относятся к ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

В освобождении города на Неве участвовали более 37 тысяч солдат-волжан из Саратовской области. Из них 14385 человек погибли.

Так, среди защитников легендарного города-героя были и наши земляки. А 27 человек, жителей Балашова, пережили блокаду Ленинграда, 88 - участвовали в её прорыве. Шестеро из которых - Герои Советского Союза: П.Ф. Еромасов, И.М. Привалов, Б.Г. Сорокин, А.И. Хользунов, Н.И. Фомин и А.Г. Ястребов.

Словно набат, звучат слова ведущих: «Нам не забыть подвиг жителей и имена его защитников, героев Бессмертного полка Балашовского муниципального района: П.Т. Цыкун, К.Г. Рязанов, В.Ф. Калиниченко, В.И. Фомин, В.Ф. Зинчук, М.А. Зеленская, В.Г. Горнаева, Н.Н. Сташкевич, Н.Г. Афонин, А.С. Цыплаков, В.С. Дембинский, Н.И. Соков, З.Х. Китаин, К.П. Сапрыкин, И.К. Костюк, О.С. Бычкова, Л.А. Макушина, Г.В. Сингатулина, А.Р. Шейхман…

Все они были солдатами Ленинградского фронта. Участники мероприятия склонили головы и стоя почтили светлую память блокадников и всех бойцов Красной Армии, погибших при обороне мужественного города. Удары метронома отсчитывают секунды, отдающиеся болью в сердцах присутствующих…

Наша справка: 8 сентября 1941 года в результате налёта фашистской авиации были сожжены все продовольственные склады города.

В ноябре 1941 года ударили 40-градусные морозы, замёрзли водопровод и канализация, не работала электростанция. Изнеможённые суровыми условиями жизни коренные ленинградцы не покинули родной город. Выпускали танки, снаряды, гранаты и патроны, ремонтировали самолёты… Держались до последнего, веря в победу. Только в ноябре от голода погибли 11 тысяч человек, в декабре – 53 тысячи. В январе-феврале 1942 года умерли более 200 тысяч ленинградцев. В военных госпиталях гибли от истощения тысячи солдат. Свой паёк они отдавали детям и жителям осаждённого города-крепости.

А когда учащиеся ДШИ №1 Маргарита Толочкова и Камила Асадуллина, сменяя друг друга, стали читать стихотворения «Баллада о чёрством куске» поэта Владимира Лифшица и «Калач» фронтового корреспондента, известного саратовского поэта Исая Тобольского, кровь буквально застывала в жилах, а на глазах у многих наворачивались слёзы. Примечательно, что оба произведения были написаны авторами в 1942 году.

Слова искренней благодарности защитникам Ленинграда, его жителям и детям военного лихолетья выразили начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учёта мобилизационных ресурсов военного комиссариата города Балашов, Балашовского и Романовского районов Ю.А. Моисейченко, председатель совета ветеранов Учебной авиационной базы, полковник в отставке Н.В. Бурчалов и председатель городской ветеранской организации А.М. Цыплакова.

«Трудно говорить и тяжело осознавать, что сегодня жителей блокадного Ленинграда проживает в городе и районе 10 человек. Из них Зеленская, Быкова и Коваленко – участники боевых действий прорыва блокады», - с горечью произнесла Алевтина Михайловна. Здесь же она зачитала приветственный адрес бывшим жителям блокадного города от губернатора Саратовской области В.В. Радаева и вручила им букеты белых гвоздик.

Ветеран Вооружённых сил, подполковник в отставке В.И. Виллонен поведал о своём жизненном пути. Смерть родных и близких, страшный голод в осаждённом немецкими карателями блокадном Ленинграде, далёкие детские годы навсегда остались в памяти нашего земляка Вячеслава Ивановича. Таких людей, как он, называют дети войны.

Конечно, не могли обойти вниманием ведущие Ирина Степанюк и Екатерина Проскуненкова один из подвигов непокорённого Ленинграда – исполнение Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича, которая за-звучала сегодня под сводами музея. Мелькают кадры военной кинохроники.

Ещё в декабре 1941 года у организаторов зародилась идея исполнить симфонию в блокадном городе. Но, учитывая, что многие музыканты оркестра умерли от голода, репетиции были свёрнуты. А когда в марте 1942 года они возобновились, играть могли лишь 15 ослабевших музыкантов. И вот в августе 1942 года в городе появились афиши, расклеенные рядом с воззванием «Враг у ворот». Они извещали, что 9 августа в Большом зале Ленинградской филармонии Большой симфонический оркестр Ленинградского радиокомитета (дирижёр Карл Элиасберг) исполнит Седьмую симфонию Д. Шостаковича.

Концерт слушали на улицах у репродукторов, в квартирах, в землянках и блиндажах фронтовой полосы. Когда смолки последние звуки, разразились овации. Переполненный зал аплодировал оркестру стоя, когда вдруг со своего места поднялась девочка, подошла к дирижёру и протянула исхудавшими ручонками огромный букет из георгинов, астр, гладиолусов. На это чудо все смотрели с радостным изумлением – цветы в умирающем от голода городе…

Как оказалось, по радио слушали ленинградскую симфонию и немецкие солдаты. Как потом говорили, немцы просто обезумели, когда услышали эту музыку. Ведь ещё год назад Гитлер обещал им, завоевателям Европы, что именно 9 августа 1942 года они пройдут парадным маршем по Дворцовой площади.

В заключение мероприятия, посвящённого Дню воинской славы, популярный и хорошо известный в Саратовской области Балашовский городской хор ветеранов войны и труда (руководитель Эльвира Борисовна Чистякова, концертмейстер Ольга Игоревна Такмакова) порадовал участников песнями военных лет.

На этом можно было бы и поставить точку, если бы не один возмутительный факт. Именно в эти памятные для каждого россиянина трагические и победные дни снятия блокады Ленинграда вышла книга «Война внутри: Дневники блокадного Ленинграда» профессора Бостонского университета (США) Алексисы Пери. Она утверждает, что никакого героизма в осаждённом городе не было - по сути, а умирающие от недоедания люди якобы сражались не с фашизмом, а с собственными болезнями, холодом, разрухой, голодом и такими же несчастными, как и они сами, за последний кусок хлеба.

«Ну и что здесь страшного и ужасного?», - может сказать считающий себя прагматиком читатель. Хочется напомнить, что Адольф Гитлер тоже не считал, что творит страшные вещи, так как они естественно вписывались в его мировоззрение. За океаном до сих пор считают, что, мол, если бы не Америка и союзники по антигитлеровской коалиции, которые помогали России в Великой Отечественной войне танками, самолётами и продовольствием, Советскому Союзу фашистов было бы не одолеть (!?)

А про тот факт, что второй фронт был ими открыт только 6 июня 1944 года высадкой англо - американских войск в Нормандии (Северная Франция) и американских войск в южной Франции 15 августа, в западных странах уже не упоминается?

Нетрудно догадаться, каких юнцов могут воспитать в XXI веке там, где спешно переписывают историю на свой лад.

"БП" №№18-19 от 7 февраля.