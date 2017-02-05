Об индексации с 1 февраля 2017 года государственных пособий гражданам, имеющих детей

ГАУ СО "Управление социальной поддержки населения Балашовского района" сообщает об индексации с 1 февраля 2017 года государственных пособий гражданам, имеющим детей.



Законом № 68-ФЗ от 06.04.2015 г. и Постановлением Правительства РФ от 26.01.2017 г. № 88 "Об утверждении размера индексации выплат, пособий и компенсаций в 2017 году" в их взаимосвязи предусмотрено осуществление с 1 февраля 2017 года индексации на коэффициент 1,054, в том числе размеров государственных пособий гражданам, имеющим детей, установленных Федеральным законом от 19.05.1995 года № 81-ФЗ " О государственных пособиях гражданам, имеющим детей". Таким образом, размер государственных пособий на детей с 1 февраля 2017 года составляет:

Вид пособия Размер пособия

С 01.02.2017г.

(коэффициент - 1,054) - пособие по беременности и родам

-единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности

-единовременное пособие при рождении ребенка

-ежемесячное пособие по уходу за ребенком для неработающих граждан:

-на первого ребенка

-на второго и последующих детей

-единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

-ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву 613,14

613,14 16350,33 3065,69

6131,37

25892,45 11096,76

Ю.В.САПРЫКИНА,

директор ГАУ СО "УСПН Балашовского района".