Об индексации с 1 февраля 2017 года государственных пособий гражданам, имеющих детей

ГАУ СО "Управление социальной поддержки населения Балашовского района" сообщает об индексации с 1 февраля 2017 года государственных пособий гражданам, имеющим детей.
Законом № 68-ФЗ от 06.04.2015 г. и Постановлением Правительства РФ от 26.01.2017 г. № 88 "Об утверждении размера индексации выплат, пособий и компенсаций в 2017 году" в их взаимосвязи предусмотрено осуществление с 1 февраля 2017 года индексации на коэффициент 1,054, в том числе размеров государственных пособий гражданам, имеющим детей, установленных Федеральным законом от 19.05.1995 года № 81-ФЗ " О государственных пособиях гражданам, имеющим детей". Таким образом, размер государственных пособий на детей с 1 февраля 2017 года составляет:
|Вид пособия
|Размер пособия
С 01.02.2017г.
(коэффициент - 1,054)
|
- пособие по беременности и родам
|613,14
613,14
16350,33
3065,69
11096,76
Ю.В.САПРЫКИНА,
директор ГАУ СО "УСПН Балашовского района".