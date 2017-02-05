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Воскресенье, 5 февраля 2017 год

 

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

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Об индексации с 1 февраля 2017 года государственных пособий гражданам, имеющих детей

ГАУ СО "Управление социальной поддержки  населения Балашовского района" сообщает об индексации с 1 февраля 2017 года государственных пособий  гражданам, имеющим детей.
 

Законом № 68-ФЗ  от 06.04.2015 г. и Постановлением Правительства РФ от 26.01.2017 г.  № 88 "Об утверждении размера индексации выплат, пособий и компенсаций в 2017 году" в их взаимосвязи предусмотрено осуществление с 1 февраля 2017 года индексации на коэффициент 1,054, в том числе размеров государственных пособий гражданам, имеющим детей, установленных Федеральным законом от 19.05.1995 года № 81-ФЗ " О государственных пособиях гражданам, имеющим детей". Таким образом,  размер государственных пособий на детей с 1 февраля 2017 года  составляет:

Вид пособия Размер пособия
С 01.02.2017г.
(коэффициент - 1,054)

 

- пособие по беременности и родам                        
-единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности
-единовременное пособие при рождении ребенка
-ежемесячное пособие по уходу за ребенком для неработающих граждан:
-на первого ребенка
-на второго и последующих детей
-единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву
-ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

 613,14
613,14

16350,33

3065,69 
6131,37  
25892,45

11096,76

Ю.В.САПРЫКИНА,
директор ГАУ СО "УСПН Балашовского района".