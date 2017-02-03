Больше века на посту

Ровно 5 лет назад на своем дне рождения ветеран Великой Отечественной войны, летчик Василий Никанорович Савенков торжественно пообещал отметить 100-летний юбилей. Боевой офицер слово сдержал. В праздничный январский день именинник ждал гостей, как говорится, при полном параде, не забыл надеть пиджак со множеством наград, среди которых - орден Отечественной войны I степени, 2 ордена Красной Звезды, медали «За боевые заслуги»… Гостей тоже было не счесть.

Василий Никанорович – человек-легенда. Он принимал участие в таких эпохальных сражениях, как битва за Москву и сражение на Курской дуге. Является участником двух воздушных парадов в Москве. По сей день фронтовик остается в строю: несмотря на столь почтенные годы, проблемы с ногами, он всегда находит в себе силы выступать на мероприятиях в музее, посвященных Дням воинской славы, общается с молодежью. Василий Никанорович обладает прекрасной памятью, и ему есть, что рассказать.

«Чувствую себя хорошо, - ответил на мой вопрос летчик. – С утра многие уже позвонили, поздравили. Жду, когда приедут мои внуки и правнуки из Питера». Василий Никанорович живет со своим сыном Вячеславом, который заботится об отце.

«Молодежь сейчас очень оберегают, - отмечает ветеран. – И это сказывается на их отношении… ко всему. Надо, чтобы у молодых людей было понимание, что такое Родина и государство. Оборонная промышленность сейчас выходит на новый уровень. В первые дни войны мы в основном пострадали из-за техники. У немцев она была лучше. Нужно отдать должное нашим специалистам, что в военное время удалось сделать рывок. Я сам воевал на штурмовиках. Победу встретил в Польше».

Если бы подобная война, не приведи Бог!, случилась в наше время, Василий Никанорович нисколько не сомневается, что она закончилась бы нашей победой. «Конечно, выстояли бы», - с улыбкой отвечает фронтовик.

Он родился в Красноярском крае 20 января 1917 года. О небе мечтал с детства. Поэтому выбрал иркутское летное училище и окончил его с отличием. Воевал с первых дней. В Балашове, куда его полк был направлен на перераспределение, познакомился с будущей супругой. Поэтому уже после окончания Великой Отечественной переехал жить в Балашов. Гостям на празднике Василий Никанорович поведал, что ещё учился в институте марксизма-ленинизма, 4,5 года проработал в горкоме партии, однако оставил должность по состоянию здоровья и перешел… в мотоспорт! В.Н. Савенков воспитал 7 мастеров спорта. Как отметила руководитель Пенсионного фонда в Балашовском районе И.Ю. Пакулина: «Вы пример для всех нас!».

На вопрос, что помогает держать форму, ветеран отвечает: «Всегда много выступал в музее, школах, различных образовательных учреждениях. Кто любит Родину – тот ей служит. Все свои знания, способности до сих пор отдаю людям. Вот это главное!». И каждому из нас дает наставление: «Служите Родине честно. Будьте счастливы!».

Поздравляющие выстроились в цепочку. Советник министра социального развития Саратовской области Виктор Суряпин зачитал Василию Никаноровичу поздравления от Президента РФ и губернатора В.В. Радаева, вручил букет цветов и подарок. Директор Комплексного центра социального обслуживания населения, депутат И.А. Бобровникова поздравила юбиляра от лица Собрания депутатов БМР. Начальник управления культуры С.А. Коблов – от имени главы района А.Н. Мельникова и себя лично. Конечно, не осталась в стороне и ветеранская организация. «Спасибо Вам за воинский и трудовой подвиг! - целуя именинника, сказала А.М. Цыплакова. – Оставайтесь таким же оптимистом!» и зачитала стихи о Василии Никаноровиче. «Да, стран много повидал», - согласился с поэтическими строками фронтовик.

«Ваше дело живет! – провозгласил военный комиссар г. Балашов, Балашовского и Романовского районов в Саратовской области Виктор Горбунов. – Сердце радуется, что пожимаю Вашу руку. Крепкого Вам здоровья!».

«Мы тут в «Боевом братстве» посовещались, и, если Вы согласитесь, для нас будет большой честью включить Вас в состав президиума», - обратился к юбиляру заместитель председателя Балашовского отделения организации «Боевое братство» А.С. Заикин.

Василий Никанорович думал недолго:

- Согласен!

Не так давно летчик выступал в музее на мероприятии, приуроченном к 75-летию обороны Москвы. Надеемся, что В.Н. Савенков будет принимать участие в торжественных мероприятиях как можно дольше.

Василий Никанорович, ещё раз примите от нашей редакции самые искренние поздравления!

"БП" №№16-17 от 2 февраля.