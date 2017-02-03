Далекое эхо войны

Все дальше и дальше уносит нас время от тех тяжелых и суровых дней Великой Отечественной войны. Уходят из жизни герои великих сражений и труженики тыла, героизмом и самоотверженным трудом которых была одержана наша Победа. Ради этих героев, ради нас - их потомков, ради сохранения нашей истории не ослабевает желание и стремление писателей, ученых, историков и краеведов еще глубже и подробнее познать и описать то военное время, опираясь на собственные изыскания и исследования, воспоминания участников и очевидцев тех лет и событий. В этот большой общий труд я вношу свой маленький вклад — краеведческий очерк о селе Пады в годы ВОВ и благодарю газету «Балашовская правда» за его опубликование.



1. Поездка за исследованиями

Мысль о поездке в Санкт-Петербург для поиска документов, которые помогли бы мне получить данные о тех тяжелых военных 1941 - 1943 годах ВОВ, во временных рамках которых на территории села Пады были развернуты эвакогоспитали, зародилась давно. Очень уж мало об этом было конкретных фактов: памятные таблички с номерами госпиталей на зданиях школы, сельского Дома культуры и одного из корпусов санатория; немногие воспоминания старожилов села и очень хорошая статья в газете «Балашовская правда», автора Л.А. Кузнецовой - ветерана труда, с названием «Прифронтовой Балашов – город госпиталей», где коротко упоминалось и о госпиталях в селе Пады. И тогда я поехал в город на Неве, в «Военно-медицинский музей Министерства обороны РФ», одним из структурных подразделений которого является Архив военно-медицинских документов.

*Справка (Российское военное обозрение № 4 (63), апрель, 2009 г.): «Сама идея создания Архива военно-медицинских документов появилась у командования Главного военно-санитарного управления Красной Армии давно: в конце 1941 года. Инициаторами создания архива и музея были: начальник Главного военного санитарного управления Красной Армии Е И. Смирнов, профессора: В.Н. Шевкуненко и А.Н. Максименков. За все эти годы в Архив военно-медицинских документов поступило свыше 60 млн единиц хранения материалов (15 км условных стеллажей), представляющих собой мощный пласт исторических сведений о деятельности военного и гражданского здравоохранения в дни мира и войн, в том числе 35-томный труд «Опыт советской медицины в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 27 томов научных трудов музея, справочник «Военные врачи – участники Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» в четырех книгах, шеститомный «Энциклопедический словарь военной медицины» (1946-1950 гг.) и др. Архив имеет важное культурно-историческое, социально-правовое значение и является неисчерпаемой базой для научных исследований и разработок».

Моя цель была - получить и исследовать документы по факту пребывания в годы ВОВ (1941 – 1943 г.г) на территории села Пады двух эвакогоспиталей: №1079 и №1876. Я благодарен руководству и работникам архива за оказанную помощь в подборке необходимого материала, который положен в основу данного очерка.

2. Начальный период ВОВ

На рассвете 22 июня 1941 г. фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз. Тысячи орудий открыли огонь по пограничным сооружениям. Самолеты со свастикой на крыльях обрушили бомбовые удары на Киев, Житомир, Севастополь, Минск, Смоленск, Ригу, Каунас и другие мирные советские города. Фашистские войска перешли границы СССР.

Из воспоминаний жительницы села Пады, Холуяновой (Разуваевой) Веры Павловны: «22 июня 1941 года был жаркий воскресный летний день. Все мы: молодежь, подростки, ребятишки еще с утра отправились на реку Хопер. Накупавшись и позагорав вволю, около пяти часов дня мы возвращались домой. Дорогой шутили, баловались, как обычно. Поднялись на гору, как вдруг из села до нас донесся женский плач, как по мертвому. Мы сразу поняли: случилось что-то страшное и, не говоря ни слова, со всех ног бросились по домам. Там мы узнали, что началась война. Для нас наступили трудные годы военного детства».

Протестом, гневом, ненавистью к врагу кипели народные митинги, продолжавшиеся и 23 июня. Более 500 мужчин из села Пады в период с 1941 по 1945 годы были мобилизованы на фронт. Оставшиеся в селе женщины, старики и дети с первых дней войны перешли на усиленный режим работы, и каждый на своем месте делал все ради фронта, ради Победы над врагом.

С началом войны в Падовской участковой больнице была развернута подготовка медицинских сестер из молодых девушек и женщин села. Занятия проводила заведующая сельской участковой больницей Мидзяева Елизавета Яковлевна. К этому времени больница имела в своем составе амбулаторию и стационар на 10 койко-мест.

В Падовском сельском клубе (Народный дом) был организован сборный учебный пункт, где проводились занятия по всеобщему военному обучению. Занятия проводили политруки: Т.И. Ракитин и С.А. Симаков, токарь МТС В.С. Мартынов – участник финской войны, награжденный медалью «За боевые заслуги», и полевод колхоза «Красный Октябрь» Е.Р. Ивлюшкин – командир взвода местной обороны. Будущие бойцы серьезно и внимательно относились к занятиям по строевой подготовке и изучению винтовки.

Из краеведческой тетради учителя истории Падовской средней школы (сегодня МОУ СОШ с. Пады) Дорониной Марии Ивановны с выписками из районной газеты «За коммунизм» периода 1941 – 1945 гг.: «Девушки села Пады, окончив ускоренные курсы механизаторов, становились водителями сельскохозяйственных машин. Так, в августе 1941 года из 42 девушек 13 получили звание трактористок и 29 комбайнерок».

Вероломное нападение фашистской Германии на СССР потребовало, наряду с отмобилизованием Вооруженных Сил страны и медицинской службы, формирования многочисленных медицинских частей и учреждений, в том числе эвакуационных госпиталей, которое шло по двум направлениям: по линии Народного Комиссариата Здравоохранения (НКЗ) СССР и по линии Народного Комиссариата Обороны (НКО) СССР. Они имели конкретный план развертывания госпиталей по срокам, количеству и коечной емкости.

*Справка: «НКЗ СССР надлежало развернуть к 25 сентября 1941 г. 401 875 коек, НКО на 1 октября - 391 115. С развитием боевых действий росло количество раненых. Это потребовало дополнительного развертывания госпиталей, в том числе и по линии ВЦСПС - на базе домов отдыха и санаториев. Решением Совета Народных Комиссаров СССР от 17 июля 1941 г. в госпитали были превращены 632 дома отдыха и 221 санаторий, общая коечная емкость которых составила 55000 коек». Смирнов Е.И. Война и военная медицина. 1939–1945/ М.: Медицина, 1979. С.132.

К осени 1941 года фашистские войска вторглись в пределы нашей страны на глубину от 800 до 1200 км. Пали Харьков, Донбасс, нависла смертельная опасность над Москвой. Саратовское Поволжье стало одним из ближайших тыловых районов.

В документах Балашовского архива упоминаются более 30 госпиталей, действовавших на территории района. Они дислоцировались в разное время и на разные, иногда непродолжительные сроки. Сведения по ним установлены путем изучения архивных данных военнообязанных, опросом врачей и медработников, работавших в госпиталях в годы войны. В их число входят : госпитали в деревне Мача (№2617, МЭП 49), в землянках около села Репное (ЭГ-1912, ЭГ – 32/190), в селе Родничок (ЭГ -2625), селе Пады (ЭГ №№ 1094 и 1876). Обеспечение госпиталей всем необходимым было под неустанным контролем местных партийных и советских органов.

3. Эвакогоспиталь №1094 в селе Пады

С первых дней войны одной из госпитальных баз тыла страны стала Воронежская область, входившая в состав Орловского военного округа (ОрВО). Именно здесь, в Воронеже, с 22 июня начал свое формирование эвакогоспиталь под номером 1094 (ЭГ 1094) на 600 койко-мест. Начальником госпиталя был назначен Кауфман Соломон Артемьевич. В Воронеже госпиталь находился до 25 октября 1941 г.

С 25 октября по 11 ноября – период передислокации эвакогоспиталя к месту развертывания для выполнения возложенной задачи.

С 11 ноября 1941 года госпиталь входит в состав Юго-Западного фронта с дислокацией - село Пады Балашовского района Саратовской области. Местом размещения был определен Падовский санаторий с его строениями, медицинской и материально-технической базой. Здесь госпиталь принимает с фронта раненых и больных рядового и младшего командного состава, воюющих с фашистами соединений и частей Красной армии, которые после лечения проходили военно-врачебную комиссию и получали дальнейшее направление в зависимости от годности к службе (годен к строевой службе; годен к нестроевой службе; не годен вовсе).

*Справка: с началом войны Падовский санаторий был закрыт, его персонал расформирован, а отдыхающие отправлены к местам их проживания. На территории была организована охрана.

Старожилы вспоминали, как в конце октября в село приехала большая колонна машин с офицерами, женщинами в форме и красноармейцами. Они заехали в санаторий и стали выгружать разное имущество и инвентарь. Так начал свое развертывание ЭГ №1094 в селе Пады, которое завершилось к середине ноября 1941 г. В его состав по найму были включены более 50 женщин и девушек из села Пады, а также из соседних сел.

С самого начала пребывания эвакогоспиталя к его руководству обращалась за помощью местная власть в лице председателя сельского Совета и председателя исполкома села Пады. *Из материалов заседания сельского исполкома: «Очередная сессия – 23 октября 1941 г. Председатель с/с Ракитин. Слушали: информацию о проводке электричества в клуб. Решили: ввиду того, что в клубе сборный военный пункт, провести проводку электричества. Провода просить у начальника госпиталя, снять от дома тов. Шибаева Матвея Васильевича. Поручить командиру взвода местной обороны, тов. Ивлюшкину, выделить людей для связки столбов и рыть ямы для столбов. Поручить депутатам изъять провод у населения, у кого есть».

С 12 июля 1942 г., не меняя место дислокации - село Пады, госпиталь вошел в состав Сталинградского фронта, а уже 17 июля 1942 г. началась Сталинградская битва, положившая начало коренному перелому в ходе войны. Территория Саратовской области вошла в зону оперативного тыла Сталинградского фронта (затем Донского, Юго-Западного, Воронежского). Железнодорожные станции: Балашов, Урбах стали фронтовыми. В битве за Сталинград началась массовая эвакуация раненых и больных как по железной дороге, так и автомобилями, которая проходила в тяжелейших условиях – при постоянных бомбежках с воздуха.

В качестве примера привожу данные С.К. Назаровой, бывшего ведущего специалиста филиала ГАСО в г. Балашове, полученные в результате ее исследований по ущербу, нанесенному г. Балашову при бомбардировках вражеской авиации: «Во время налетов вражеской авиации на Балашов в 1942 г. было убито 8 человек, умерло от ран 4, ранено (не считая умерших от ран) – 35, а в 1943 г. – соответственно 23, 2 и 32 человека. Особенно город пострадал 25 августа 1942 года и 24 июня 1943 года. Были зарегистрированы акты комиссии по учету ущерба на сумму 49 млн 833 тыс. 10 руб. 18 коп., нанесенного станциям Балашов и Хопер, советской больнице (ЦРБ), водочному заводу, горпромкомбинату, Арсеналу и горжилуправлению. Например, главный корпус горбольницы был разрушен на 40%, инфекционный – на 19%, общежитие медперсонала на 22%. Самый большой урон был нанесен станциям: Балашов и Хопер. Пострадали все службы, особенно грузовая служба, вагонное и паровозное депо. Серьезно пострадало и горжилуправление. Были разрушены дома по улицам: Ленина, 9, Степана Разина, 32/99, Володарского, 29, 45, 47, 51, Рабочей, 50, 59, 61, 63, Пушкина, 63, 64, 68, 70, 72. В парке им. Куйбышева были уничтожены 120 деревьев в возрасте 12 лет. Пострадали и частные домовладения. В декабре 1943 года было составлено 47 актов с указанием: чьё домовладение, на какой улице, что утрачено, на какую сумму».

Боевую деятельность по отражению налетов фашистской авиации и ликвидации их последствий вела противовоздушная оборона, созданная в полном объеме к концу 1941 года. Она была представлена частями Саратовско – Балашовского дивизионного района ПВО.

Когда на ж.д. станцию Пады поступали санитарные эшелоны, все свободные работники госпиталя выезжали на разгрузку раненых, согревая их теплотой, вниманием, успокаивая. Доставку раненых в эвакогоспиталь осуществляли на одном-двух тракторах, к которым цепляли большую повозку, а зимой большие сани с соломой. Были и повозки, запряженные лошадьми. В госпитале раненых распределяли по отделениям, кормили, мыли, переодевали. Много сил уходило на стирку обмундирования, нательного и постельного белья, их прожарку утюгами, т.к. инфекционные камеры не успевали все обрабатывать. Для стирки, кипячения постельного и солдатского белья, бинтов привлекали и местное население из соседних сел. В частные хозяйские дворы сел: Пады, Репная Вершина, Котоврас, пос. Октябрьский все это привозили на машинах, и женщины, объединившись в группы, стирали и кипятили в больших котлах белье, простыни и бинты, а затем высушивали, гладили. За все время пребывания госпиталей через женские руки прошли тонны белья и бинтов.

Раненых было очень много, и помещений санатория, в котором работал госпиталь, явно не хватало. Тогда для их размещения были выделены большое и маленькое здания школы и сельского клуба. Сегодня о тех далеких военных годах напоминают прикрепленные на фасадах этих зданий информационные таблички.

В октябре 1942 г. командование госпиталя получило задачу на передислокацию и уже к 15 ноября 1942 года, ЭГ №1094 переместился в Беково, Пезенской области, куда прибыл 20 ноября. Здесь госпиталь выполнял свои задачи до 1 февраля 1943 года, входя в состав Воронежского фронта. С 20 ноября 1943 года эвакогоспиталь вошел в состав 1-го Украинского фронта.

Окончание в "БП" №№16-17 от 2 февраля.