Крещение Господне, отмечаемое ежегодно 19 января, во всем православном мире является одним из самых главных церковных праздников. Дело в том, что именно это событие, случившееся более двух тысяч лет назад в далекой Палестине на реке Иордан, где Господь наш Иисус принял крещение от пророка Иоанна Предтечи (Крестителя), считается собственно началом общественного служения Спасителя, завершившегося его распятием на кресте, мученической смертью и чудесным воскресением из мертвых.

Как свидетельствуют евангелисты, в тот момент, когда Иисус вошел в воду, с неба раздался голос: «Сей есть сын Мой возлюбленный, на нем Мое благоволение», и на него опустился белоснежный голубь. Христиане трактуют это однозначно: в момент крещения Иисуса людям была явлена триединая сущность Бога. Глас небесный – Бог-Отец, собственно Иисус, принимающий крещение, – Бог-Сын и в образе голубя – Дух святой. Поэтому праздник Крещения Господня имеет и еще одно название – Богоявление.

В память об этом знаменательном событии в Крещенский сочельник (канун самого праздника) во всех православных храмах проходят торжественные богослужения, освящается вода, и многие верующие стремятся окунуться в крещенскую купель (ее еще называют «иорданью», чаще всего это относительно небольшая прорубь на реке или ином водоеме) даже в самые лютые морозы.

Не стал в этом смысле исключением и нынешний год (разве что в наших широтах обошлось без знаменитых крещенских морозов).

19 января преосвященнейший Тарасий, епископ Балашовский и Ртищевский, в кафедральном соборе Архангела Михаила при огромном стечении верующих совершил Божественную литургию. По окончании службы владыка совершил чин Великого освящения воды.

Затем состоялся традиционный Крестный ход на иордань, на реку Хопер, где епископ Балашовский и Ртищевский Тарасий также совершил чин Великого освящения воды (на снимке). Когда владыка Тарасий опустил в воду крест, в небо были выпущены голуби, как бы символизирующие Святой дух. Затем все желающие смогли совершить омовение в специально вырубленной крестообразной проруби-иордани (на снимке), ведь считается, что святая вода обладает свойством смывать все накопившиеся за год грехи…

После водосвятия епископ Тарасий обратился к участникам Крестного хода с архипастырским наставлением, в котором рассказал о значении праздника Крещения Господня, о крещенской воде, которая обладает удивительными свойствами и помогает верующим в различных обстоятельствах.

"БП" №№14-15 от 31 января.