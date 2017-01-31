Сочинская "виктория" юных танцоров

Сочи, море, Новый год… и победа. Большая, оглушительная победа! Пожалуй, именно таким запомнится январь-2017 юным балашовцам, занимающимся в народном танцевальном коллективе «Флэш- дэнс» при Центре культуры Балашовского муниципального района. Ведь именно нынешний новый год они начали с абсолютной «виктории» во Всероссийском хореографическом конкурсе «Танцующий город - 2017», прошедшем в столице XXII зимних Олимпийских игр.

Об этом успехе «Балашовская правда» уже сообщала в №№ 7 – 8 за 19 января 2017 года. А на днях поздравить победителей столь престижного творческого состязания специально пришел глава Балашовского муниципального района А.Н. Мельников.

Встреча состоялась в Центре культуры БМР. И перед её началом с деятельностью этого муниципального учреждения культуры главу района кратко ознакомили директор Центра культуры БМР И.М. Уполовникова и начальник управления культуры, спорта и туризма администрации БМР С.А. Коблов.

Так, оказалось, что в настоящее время на базе учреждения работают 34 клубных формирования, в которых занимаются 805 человек различного возраста. Весьма впечатляет и высокий уровень мастерства творческих коллективов Центра культуры. К примеру, ансамбль песни и танца «Зоренька» (хормейстер М.В. Бесчетнова, балетмейстер Н.Б. Макеева) имеет звание «Заслуженный коллектив народного творчества». Звание «Народный самодеятельный коллектив» присвоено сразу нескольким творческим объединениям: фольклорному ансамблю «Родник» (руководитель М.В. Бесчетнова) и ансамблю русской песни «Дубрава» (Е.А. Тернова), эстрадной студии «Калейдоскоп» (О.С. Мовсесян) и театру молодежной моды «Алексия» (А.Н. Кузнецова), народному ансамблю танца «Россияночка» (А. Д. Домашевская), а также танцевальному коллективу «Флэш-дэнс», которым руководит балетмейстер С.А. Власова...

В свою очередь, в ходе общения с победителями всероссийского конкурса Александр Николаевич Мельников подчеркнул, что уже давно наблюдает за их выступлениями на различных творческих мероприятиях и обратил внимание на мастерство юных танцоров… А теперь вот такой грандиозный успех! Поэтому глава Балашовского района от всей души поздравил ребят и пожелал им новых достижений. При этом А.Н. Мельников особо отметил, что тот творческий потенциал, опыт и мастерство, которые юные танцоры получают в ходе занятий в коллективе «Флэш-дэнс», обязательно помогут им в будущем на их жизненном пути.

Между тем сами юные герои торжества и их балетмейстер С.А. Власова охотно рассказали некоторые детали о той знаменательной поездке в Сочи, в которой руководству коллектива серьезно помогли некоторые родители детей, поехавшие вместе с ними.

Как оказалось, всероссийские состязания юных танцоров проходили в концертном зале «Звездный» хостинского санатория «Спутник». И на турнире побывали представители самых разных уголков нашей страны: Уфы и Ростова-на-Дону, Крыма и Москвы, Сочи, Санкт-Петербурга, Саратовской области и многих других регионов. А соревноваться участникам всероссийского конкурса довелось в номинациях «Народный танец», «Народный стилизованный танец», «Детский танец», «Современный танец», «Классический танец», «Эстрадный танец», «Спортивный танец», «Бальные танцы». При этом строгое жюри оценивало выступления конкурсантов, учитывая их актерское мастерство, непосредственно постановку танцевального номера, технические особенности хореографии, костюмы.

Надо заметить, что юные балашовцы не подвели, продемонстрировали себя с наилучшей стороны. Они покорили Сочи своей харизматичностью, артистизмом, эмоциональностью и мастерством танца. Всего наши земляки представили на суд зрительских симпатий четыре хореографические композиции в номинациях «Эстрадный танец» и «Современный танец».

И в результате многотрудной, напряженной борьбы на «ристалище танца» они взяли Гран-при конкурса «Танцующий город» в номинации «Современный танец» и «Хрустальную туфельку». При этом младшая группа завоевала Дипломы лауреатов первой степени за танцы «В кинотеатре» (номинация «Эстрадный танец») и «В ритме танцпола» (в номинации «Современный танец»), а старшая группа - Дипломы первой степени за танцы «В метро в час пик» и «Волшебная кепка» (номинация «Современный танец»). В свою очередь, руководитель коллектива С.А. Власова получила Благодарность оргкомитета Всероссийского хореографического конкурса «Танцующий город» «За помощь в культурном воспитании детей и возможности их творческого роста, за пропаганду здорового образа жизни среди подрастающего поколения».

Однако сочинские будни отнюдь не ограничились сугубо творческими состязаниями. Юные танцоры побывали на море, ознакомились с Олимпийским парком Сочи. На «поющих» фонтанах в ходе импровизированного флэш-моба продемонстрировали многочисленным отдыхающим своё танцевальное мастерство, чем «сорвали» у сочинцев продолжительные аплодисменты. Также ребята смогли поучаствовать и в мастер-классе, где профессиональные хореографы поделились с юными талантами мастерством в области классического и современного танца.

Словом, минувшие зимние каникулы прошли для юных танцоров с пользой: они заметно отдохнули, набрались опыта, сил и теперь готовы к покорению новых «Эверестов». Тем более, что, по словам С.А. Власовой, уже вскоре, в мае 2017 года, народный танцевальный коллектив «Флэш-дэнс» будет принимать участие во всероссийском хореографическом конкурсе, который пройдёт в Волгограде. Кроме того, балашовцев ждёт и сольный концерт коллектива. Что ж, пожелаем юным танцорам новых успехов!

"БП" №№14-15 от 31 января.