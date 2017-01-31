Дети славят Рождество

17 января в концертном зале Балашовского филиала Саратовского областного колледжа искусств яблоку негде было упасть в самом буквальном смысле слова. Наверняка не будет большим преувеличением сказать, что такого аншлага этот зал не видывал, по крайней мере, последние несколько лет…

Непосвященному человеку, случайно оказавшемуся в этот день в стенах филиала областного колледжа искусств, вполне могло показаться, что в Балашов приехала с гастролями какая-то эстрадная звезда типа Стаса нашего Михайлова. Но в том-то и дело, что случайных людей в концертном зале в этот вторник просто не было. Здесь проходила традиционная архиерейская елка для воспитанников воскресных школ Балашовской епархии, учащихся кадетских классов, православных гимназических классов, а также для детей из малообеспеченных семей. В торжестве приняли участие епископ Балашовский и Ртищевский Тарасий, а также руководитель областного совета помощников уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области Е.В. Лукьянова.

Красочное представление на сцене (на снимке), в котором приняли участие как совсем юные, так и уже вполне состоявшиеся профессиональные артисты, сопровождалось интересным и весьма познавательным видеорядом. В целом вся концертно-театрализованная программа была посвящена, разумеется, Рождественской ночи, когда случилось событие, которому суждено было круто изменить всю последующую историю человечества. Здесь же были представлены и традиционные песни, игры, колядки, на протяжении веков сопровождавшие эти святочные дни.

Уже по окончании представления преосвященнейший Тарасий, епископ Балашовский и Ртищевский (на снимке) поднялся на сцену, чтобы поблагодарить устроителей праздника, а также ребят и взрослых, принимавших участие в концерте, за доставленные радость и удовольствие. По его собственному признанию, владыка был растроган до слез, отметив, что особенно радостно принимать весть о родившемся Христе от детей.

Владыка Тарасий еще раз поздравил всех присутствующих со святым праздником Рождества Христова, а также наградил финалистов епархиального конкурса «Рождественская открытка».

Всем участникам и гостям архиерейской елки были вручены подарки.

"БП" №№14-15 от 31 января.