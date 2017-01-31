Что лучше: социальный театр или социальное метро?

В современных школах многое делается для того, чтобы дети были юридически грамотными. Особое внимание правовому образованию уделяется в школе № 12. В новом 2017 году первое заседание правового клуба «Фемида» прошло в форме обучающего семинара и пресс-конференции с участием представителей комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, полиции, психоневрологического диспансера.



В мероприятии также приняли участие уполномоченные по защите прав участников образовательных отношений и их помощники. В роли первых чаще всего выступают учителя истории и обществознания, а помогают им – ребята 8-11 классов. В итоге на пресс-конференции в 12-й школе «Подросток. Право на будущее» собрались представители всех городских и многих сельских школ. Подростки заранее сформулировали вопросы приглашенным на мероприятие специалистам и переслали их по электронной почте в школу. Так определилась повестка дня.

«Мы рады приветствовать вас на районном мероприятии по профилактике подростковых правонарушений», - обратилась к присутствующим специалист управления образования Т.А. Солдатова и представила почетных гостей. Поскольку на базе 12-й школы проходит немало заседаний правового характера, волей-неволей приходится искать новые формы работы, чтобы ни детям, ни взрослым не было скучно. «Сегодня подробнее погорим о том, что такое социальный театр и социальное метро», - заинтриговала присутствующих директор школы №12 М.И. Туровская.

Несмотря на то, что интернет всегда у нас под рукой, мы мало задумываемся над тем, сколь многое о нас можно узнать благодаря социальным сетям, личной переписке, общению по электронной почте, оставленным комментариям. Примечательно, что даже дети детсадовского возраста имеют свои странички в «Одноклассниках», «ВКонтакте»… Заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Л.Н. Свиридова, выступая с сообщением о безопасности в Интернете, заверила, что даже удаленная пользователем информация продолжает храниться в базе. В мировой паутине ничего не пропадает. При необходимости следственный отдел может запрашивать интересующие данные и опираться на них. Такая практика уже имеется. К тому же информацией из социальных сетей пользуются всевозможные мошенники. Людмила Николаевна напомнила школьникам, что не стоит верить новым знакомым, напрашивающимся в друзья. Зачастую незнакомцы преследуют весьма неблаговидные цели. Да и друзей лучше заводить в реальной жизни.

Учитель географии школы № 7, уполномоченная по защите прав участников образовательного процесса Н.А. Ковалева поделилась опытом проведения новой игровой технологии «Социальное метро». «Старшеклассникам скучно слушать о здоровом образе жизни, о законопослушном поведении, - отметила Наталия Александровна. – А вот игра – это всегда интересно». Автором и разработчиком игры «Социальное метро» является уполномоченная при губернаторе Курганской области по правам ребенка Алена Лопатина. Сотрудники и ребята 7-ой школы создали своё метро и свои направления. Судя по представленным фотографиям, игровое поле весьма внушительных размеров, в его центре – особый круг, благодаря которому игрок может поменять направление на то, которое ему больше нравится и в заданиях которого лучше ориентируется. «Социальное метро» позволяет за довольно сжатые сроки проконтролировать существенный объем правовых знаний. Вопросы были разного уровня сложности. Даже иной взрослый не сразу сможет ответить на некоторые из них. Старшеклассники Михаил и Артем, принимавшие участие в игре «Социальное метро», поделились впечатлениями и предложили присутствующим ответить на некоторые вопросы. Например, на такой, из разряда гипотетических: что нужно воспитателям, чтобы сохранить здоровье? Выяснилось, что бируши или наушники, поскольку шум в группе сопоставим с ударами отбойного молотка. Хотя на практике педагогам такое послабление в трудовой деятельности явно не грозит. «Социальное метро» можно использовать и на уроке географии, - поделилась Н.А. Ковалева. – Если эта игра вас заинтересовала, с удовольствием поделюсь своими материалами и наработками».

12-я школа заявила социальный театр. Под ним следует понимать небольшой спектакль по обозначенной проблеме, в котором принимает участие группа непрофессиональных актеров. А именно – ребята старших классов. «В революцию были приняты социальные поезда, - рассказала заместитель директора по воспитательной работе школы №12 Е.А. Ермолова. - Людям показывали представления на злободневные темы. Социальный театр имеет продолжение: после показа проходит обсуждение со зрителями о том, как выйти из ситуации. Зрители по ходу спектакля вмешиваются в постановку и могут давать комментарии. В основе действия – острая социальная проблема. А цель социального театра - профилактика асоциальных явлений действительности».

Формы могут быть различными. Например, театр-обсуждение, театр-форум, театр «равный-равному» (актеры, не выходя из ролей, отвечают на вопросы зрителей), playback (спонтанное отображение истории)… Старшеклассники подготовили несколько постановок. Хоть актеры и не профессионалы, но получилось весьма креативно.

Мероприятие завершилось пресс-конференцией и общением с приглашенными специалистами. Полицейский Андрей Дробышев отметил, что в 2015-м подростковая преступность резко пошла в рост, о чем мы писали на страницах «БП». В 2016-м наметилось снижение на 13%, однако, это немного. Андрей Александрович, отвечая на вопрос, напомнил, что антитеррористическая безопасность во многом зависит не только от сотрудников силовых ведомств, но и самих граждан, которым в случае обнаружения тех же подозрительных предметов стоит обращаться в полицию. А то вот на ул. Красина полицейские нашли гранату. Граната учебная, а запал у неё – боевой. Теперь нужно ответить на вопросы: кто её собрал и где были взяты комплектующие.

Преступников в Балашове хватает. Не хочется, чтобы их ряды пополнялись нашими школьниками.

"БП" №№14-15 от 31 января.

