Что нужно знать о выпасе скота?

В последнее время роль животноводства как на территории России, так и в Саратовской области, увеличивается. Позитивные процессы, однако, влекут за собой некоторые правила и нормы, определенные законодательством, которые необходимо соблюдать.

Так, много вопросов в последнее время возникает о выпасе скота. Уже немало было споров на эту тему, а между тем решение потенциальных проблем достаточно элементарное и простое: нужно соблюдать закон. И такой в регионе имеется – это Закон Саратовской области от 27.04.2016 г № 55-ЗСО, вторая статья которого непосредственно указывает, что при выпасе скота делать можно, а что – нет.

Что допускается: Первое – это свободный выпас сельскохозяйственных животных на огороженной территории владельца земельного участка; второе – выпас сельскохозяйственных животных на неогороженных территориях (пастбищах) под надзором владельца или пастуха.

Теперь о том, на что следует обратить особое внимание владельцам домашнего скота. При осуществлении выпаса и прогона сельскохозяйственных животных не допускается:

1) бесконтрольное пребывание сельскохозяйственных животных вне специально отведенных для выпаса и прогона мест;

2) передвижение сельскохозяйственных животных до мест сбора в стада и обратно без сопровождения;

3) бесконтрольное передвижение сельскохозяйственных животных по территории населенного пункта.

Ключевое слово здесь – «бесконтрольное». Таким образом, данные правила достаточно легко соблюдать, если следовать элементарному принципу – не бросать животных «на произвол судьбы».

Кроме того, есть в правилах выпаса скота и то, что строго и категорически запрещается. Так, при осуществлении выпаса сельскохозяйственных животных запрещается:

1) выпас сельскохозяйственных животных на неогороженных территориях (пастбищах) без надзора;

2) несанкционированный и (или) неорганизованный выпас сельскохозяйственных животных.

Помимо вышеперечисленного, владельцам скота стоит помнить о необходимости того, что скот должен быть зарегистрирован. Идентификацией животных в Саратовской области занимается Государственная ветеринарная служба – с ней должны быть знакомы все владельцы животных.

Всё достаточно просто и доступно, а главное – не требует каких-либо дополнительных усилий кроме обычных обязанностей владельца животных. Если добросовестно делать всё так, как надо – то и проблем с законом у жителей Саратовской области не будет.

В ином же случае придется вспомнить Закон Саратовской области от 29 июля 2009 года N 104-ЗСО "Об административных правонарушениях на территории Саратовской области", а именно – введенную в него с 30 мая 2016 года статью 9.2, которая сообщает о том, что неисполнение правил выпаса скота, перечисленных выше, влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей, а повторное совершение административного правонарушения – влечет наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей.

Как можно понять, суммы немаленькие, и могут больно ударить по карману нерадивого владельца крупного рогатого скота. Надо иметь ввиду, что это не абстрактные нормы – а реальность, существующая здесь и сейчас: административные комиссии во всех муниципальных районах области с началом нового сезона будут вести активную работу в части контроля выполнения законодательно установленных правил, привлекая к ответственности лиц, их нарушающих. Эта работа ведется регулярно: так, по итогам 2016 года во многих муниципальных районах Саратовской области к административной ответственности было привлечено более 300 владельцев скота, а общая сумма штрафов составила около 500 тысяч рублей.

Комитет общественных связей и национальной политики области и министерство по делам территориальных образований области совместно с управлением ветеринарии Саратовской области призывают всех владельцев домашнего скота, живущих в Саратовской области и ведущих здесь своё хозяйство, соблюдать закон, серьезно относиться к управлению своим хозяйством и поголовьем скота, уважать свою землю, своих соседей – и цивилизованно развивать свои домашние хозяйства.

