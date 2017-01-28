Пятница тринадцатого... В этом году она оказалась совсем не страшным, а очень даже праздничным днем

Профессиональный праздник российских журналистов, а также всех, кто имеет отношение к печатному делу - День российской печати традиционно отмечается 13 января. Так уж случилось, что именно в этот день более трех столетий назад (1703) в Российской империи по указу Петра I вышел в свет первый выпуск российской газеты «Ведомости». Первый номер газеты имел весьма необычное по нынешним временам название «Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском Государстве и во иных окрестных странах».



13 января, но уже 2017 года в Саратове состоялся грандиозный праздник, приуроченный ко Дню российской печати. Местом его проведения было выбрано одно из самых престижных учебных заведений – Поволжский институт управления (ПИУ) им. П.А. Столыпина РАНХиГС.

В торжественном мероприятии приняли участие более 200 представителей средств массовой информации нашей области: журналисты, дизайнеры, полиграфисты, издатели, распространители печатной продукции.

Поздравить виновников торжества в ПИУ им. П.А. Столыпина пришли губернатор Саратовской области В.В. Радаев, вице-губернатор И.И. Пивоваров, Главный федеральный инспектор по Саратовской области М.В. Алешина, председатель Саратовской областной думы В.В. Капкаев, министр информации и печати Саратовской области Н.А. Линдигрин, председатель Общественной палаты Саратовской области А.С. Ландо, председатель Саратовского отделения Союза журналистов России Л.Н. Златогорская…

Торжественной официальной части праздника предшествовала тоже торжественная, но неофициальная часть, которая проходила в изящно убранном и украшенном рождественской елкой фойе актового зала.

Здесь пишущая и снимающая братия смогла пообщаться в неформальной обстановке (чаще все-таки нам приходится сталкиваться с коллегами во время работы на тех или иных мероприятиях), обсудить последние новости, выпить по бокалу шампанского по случаю профессионального праздника. Кроме того, любой из приглашенных на огромном баннере мог оставить свое поздравление коллегам (таковых обнаружилось немало, один из них внештатный корреспондент «Балашовской правды», автор военно-патриотической странички «Поверка» и наш хороший друг А.А. Рязанов) или выйти к микрофону.

Практически все выступавшие высокие гости отмечали качественную работу журналистов области. Так, вице-губернатор И.И. Пивоваров сравнил современное информационное поле с прозрачным аквариумом. «Сегодня скрывать информацию абсолютно бессмысленно. Наши двери всегда открыты для вас, давайте же вместе прославлять Саратовскую область», - призвал собравшихся Игорь Иванович.

Министр информации и печати Н.А. Линдигрин, в свою очередь, подчеркнула, что быть настоящим асом в журналистике можно, только если жить своей профессией без выходных и каникул, с максимальной отдачей…

Здесь же состоялись и первые награждения. Среди награжденных (а таковых в общей сложности набралось более полусотни человек) были и представители «Балашовской правды». Так, поощрительный диплом за фоторепортаж о региональном фестивале православной культуры «Троице Святая, слава тебе!», который был представлен для участия в областном конкурсе среди средств массовой информации «С саратовским акцентом», был вручен председателем Общественной палаты Саратовской области А.С. Ландо корреспонденту «БП» А.А. Максудову.

Ценный подарок от Саратовского регионального отделения Союза журналистов России его председатель Л.Н. Златогорская вручила внештатному корреспонденту «Балашовской правды» А.А.Рязанову (на снимке). Таким образом коллеги из Союза журналистов отметили материалы Александра Алексеевича, представленные на областной конкурс для районных печатных СМИ, который назывался «О тех, кто уже не придет никогда… Помните».

Затем действо перенеслось в актовый зал, где виновников торжества с профессиональным праздником поздравил уже губернатор Саратовской области В.В. Радаев.

- Обратная связь, прямой контакт с людьми – это то, без чего невозможна ваша профессия, - подчеркнул Валерий Васильевич, обращаясь к собравшимся в зале журналистам. – Команда правительства области равняется на вас, работая в подобном формате оперативно и ответственно, с душевным участием в судьбе каждого конкретного человека.

Глава региона не только поздравил журналистов области, печатников с Днем российской печати, но и обозначил главные проекты 2017 года, которые власть намерена реализовывать при информационном участии региональных СМИ. Так что в наступившем году нам, журналистам, похоже, скучать не придется… По традиции представителям областных СМИ, добившимся в ушедшем году наиболее ярких успехов в своей профессиональной деятельности, были вручены заслуженные награды и призы.

Стоит заметить, что все торжество сопровождалось выступлением одной из самых популярных саратовских групп «Хайдеггержив».

В этот же день торжественное мероприятие, посвященное Дню российской печати, состоялось и в Саратовской областной думе. В церемонии чествования лучших из лучших представителей региональных СМИ приняли участие председатель Саратовской облдумы В.В. Капкаев, облдепутаты А.А. Сундеев, А.В. Лосина, Н.Я. Семенец…

Разумеется, и здесь не обошлось без наград. В числе прочих уважаемых в области СМИ свою награду – диплом I степени журналистского конкурса на лучшее освещение деятельности Саратовской областной думы в средствах массовой информации в 2016 году в номинации «Печатные СМИ» получила и газета «Балашовская правда».

Уже меньше, чем через год, а именно 26 января 2018 года, нашему изданию исполнится, страшно подумать, 100 лет! Таким образом, «Балашовская правда» объективно является не только одним из самых уважаемых, но и старейших изданий нашего региона, - об этом, в частности, напомнил и.о. главного редактора «БП» В.И. Курнаев, получая награду.

А в это время в Балашове…

Между тем в городе на Хопре в День российской печати по давней традиции с профессиональным праздником поздравили журналистов не только местных печатных изданий, но и электронных СМИ. Торжественное мероприятие прошло в администрации БМР, и в нем приняли участие глава Балашовского муниципального района А.Н.Мельников, председатель Собрания депутатов БМР П.М. Петраков и глава МО город Балашов В.И. Якубович.

Руководители района и города вручили почётные грамоты и благодарственные письма коллективам редакций и отдельным сотрудникам, пожелав им интересных репортажей и сюжетов, благополучия и осуществления всех начинаний.

Так, грамотами главы Балашовского муниципального района А.Н. Мельникова «За освещение социально значимых событий Балашовского муниципального района и в связи с Днём печати» были отмечены коллектив редакции газеты «Балашовская правда» и корреспондент газеты О.П. Трушкина. В свою очередь, «За многолетний и добросовестный труд, высокие достижения в профессиональной деятельности» Благодарственные письма председателя Собрания депутатов БМР П.М. Петракова были вручены и.о. главного редактора «Балашовской правды» В.И. Курнаеву и корреспонденту А.В. Мартынову.

А затем состоялся открытый, заинтересованный и довольно продолжительный диалог между журналистами и представителями муниципальной власти, прошедший в форме импровизированного «круглого стола», где каждый из участников беседы мог поднять наиболее значимые для него темы, задать интересующие его вопросы.

К примеру, корреспондент «Балашовской правды» рассказал о том, что на днях ему довелось побывать на областном форуме средств массовой информации, в котором, помимо представителей всех ведущих СМИ региона, приняли участие губернатор Саратовской области В.В. Радаев, члены правительства области. На форуме было отмечено, что в ближайший год саратовскую журналистику ждет знаковое событие – столетие старейшего издания области – газеты «Балашовская правда». Конечно, грядущие сто лет – серьезная дата. Однако, несмотря на столь солидный возраст, «Балашовская правда» и сегодня находится «в тренде», её деятельность замечена на областном уровне (свидетельством тому было проходившее параллельно в Саратове награждение представителей газеты в правительстве области и областной думе), стремится отвечать на самые серьезные вызовы современности. А потому главе района был задан вопрос о том, какова, на его взгляд, должна быть роль местной прессы, прежде всего, в популяризации инновационной деятельности, «экономики знании», в продвижении актуальных и конкурентоспособных концепций современного менеджмента, в преодолении столь негативной деиндустриализации, сформировавшейся у нас в результате длительного трансформационного кризиса?

По словам Александра Николаевича, его знакомство с прессой началось ещё в юности, когда он стал регулярно читать статьи и корреспонденции газеты его родного Кузнецка Пензенской области. Причем в ней публиковались материалы и о развитии промышленности, и о новостройках, о каких-то новых идеях, то есть, прежде всего, созидательные вещи. Поэтому, по мнению главы района, ключевая роль местной прессы как раз и состоит в том, чтобы максимально полно популяризировать и продвигать новые, созидательные направления деятельности, характерные для современной жизни. Это важно как для самих журналистов (что позволяет им полнее раскрыть свой творческий потенциал), так и для жителей города, района, которые могут узнать о местных новациях исключительно от местных СМИ.

В свою очередь, Павел Михайлович Петраков, прежде всего, обратил внимание собравшихся на приближающуюся знаковую дату в истории газеты: «Ведь «Балашовская правда» - это одно из старейших изданий не только на территории района, но и Саратовской области в целом. Приближается особенная, замечательная дата – столетие газеты. Поэтому в нынешнем году планируется создать оргкомитет для подготовки к проведению мероприятий, посвященных столетию «Балашовской правды», есть идеи пригласить на праздник всех ветеранов-журналистов, работников типографии…».

Весьма интересными были и вопросы журналистов других изданий. Так, представителями газеты «Город» был задан вопрос о проведении в России Года экологии и о том, каким образом это отразится на прихоперской земле. Отвечая на него, Александр Николаевич Мельников несколько расширил рамки и, прежде всего, коснулся проблематики окончания строительства столь долгожданного подземного водозабора. В свою очередь, Павел Михайлович Петраков подчеркнул, что экологическая безопасность, качество жизни в плане экологии во многом зависят от нас самих, от того, насколько бережно каждый из нас относится к окружающей среде, к местной природе.

Глава Балашовского муниципального района поддержал предложение редактора местного «Авторадио» Светланы Рандис провести на прихоперской земле, в селе Никольевка, межрегиональный фестиваль поклонников бардовской песни. При этом Александр Николаевич отметил, что такие позитивные идеи будут поддерживаться и впредь, и привел в пример планы по организации у нас нового боксерского турнира, который предложили балашовские спортсмены и который будет проведен вскоре, во время празднования Дня защитника Отечества.

Ещё много интересного об увлечениях, хобби местных руководителей узнали в ходе этой встречи участники импровизированного «круглого стола». Например, оказалось, что Александр Николаевич Мельников и Владимир Иванович Якубович в своё время увлекались мотоспортом, а сегодня интересуются движением российских байкеров. В свою очередь, Павел Михайлович Петраков не только сам увлекается пением и хорошо поёт, но и старается посещать концерты наиболее известных российских исполнителей. При этом все трое также являются ценителями театрального творчества и любят посещать театры, в том числе оперу. Рассказали они и о своих любимых центральных телеканалах. Например, Владимиру Ивановичу Якубовичу особенно импонирует новостной телеканал «Россия-24».

Подводя итоги встречи, А.Н. Мельников отметил необходимость объединения власти и СМИ в сфере формирования позитивного имиджа Балашовского района. В свою очередь, П.М Петраков и В.И. Якубович призвали журналистов к более активному сотрудничеству с депутатами районного Собрания депутатов и Совета депутатов МО г. Балашов.

"БП" №№12-13 от 26 января.